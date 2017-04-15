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    Венгер: «Арсенал» не может платить Санчесу 300 тысяч в неделю»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что нападающий Алексис Санчес нужен команде, однако завышенные требования форварда по зарплате мешают переговорному процессу по новому соглашению. Отмечается, что футболист просит оклад в районе 300 тысяч фунтов.

    «Все мне говорят, чтобы я принял требования игрока. Но мы не сможем поддерживать текущую структуру зарплат в команде, у нас будут большие неприятности. Да, ключевые игроки необходимы, но мы не можем платить больше, чем у нас есть», – сказал специалист.

    Контракт Санчеса истекает летом 2018 года. Его текущий оклад составляет 130 тысяч фунтов в неделю. Ранее интерес к чилийцу проявляли «Челси», «Бавария» и «Ювентус».

    Источник: Mirror.co.uk

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    15.04.2017 08:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 15 апреля 2017, 12:18

      Вот по моему футболисты просто ПРИХ.....ЛИ .
      С какого. ..ера они хотят столько получать? !?!?

      2
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio > Юрэс 15 апреля 2017, 23:58

      потому что им готовы столько платить

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 15 апреля 2017, 12:09

      По моему Алексис прав эти 170 тыс. с верху ,которые он требует от Арсенала это за игру за команду ,которая толком не за что не борется Санчес это прекрасно понимает,это видно по его лицу почти в каждом матче ,он парень уже не молодой ,но я бы сказал как Карлсон в самом расцвете сил,ему хочется бороться за победу в чемпионате,за победу в ЛЧ,а не за попадание туда.Так ,что если хотите месье Венгер ,чтобы лучший игрок вашей команды играл за вас и дальше придется платить.

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 15 апреля 2017, 10:05

      Слишком большое повышение

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      Рейтинг: +12

      Dima4ka_22 15 апреля 2017, 09:29

      лучше бы тебе не платили

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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 15 апреля 2017, 09:12

      Все могут платить, а арсенал не может? Пусть бабушке своей рассказывает.

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 15 апреля 2017, 08:35

      Мир сходит с ума!!!! И Санчес тоже, понятно что найдется команда которая будет столько платить!!! Но за что? Он что по три гола за игру всаживает сопернику??!!!! Арсенал лидер премьер лиги? В обороне отрабатывает?)) Не спорю игрок крутой, так что пусть идет с миром, найдется человек на его место, больше чем уверен!

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > juvseriy 15 апреля 2017, 09:58

      Ну не 300к точно в неделю, максимум 230-250, потому что без него они бы шли вообще 6-9.

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