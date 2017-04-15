Венгер: «Арсенал» не может платить Санчесу 300 тысяч в неделю»

Вот по моему футболисты просто ПРИХ.....ЛИ .
С какого. ..ера они хотят столько получать? !?!?
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что нападающий Алексис Санчес нужен команде, однако завышенные требования форварда по зарплате мешают переговорному процессу по новому соглашению. Отмечается, что футболист просит оклад в районе 300 тысяч фунтов.
«Все мне говорят, чтобы я принял требования игрока. Но мы не сможем поддерживать текущую структуру зарплат в команде, у нас будут большие неприятности. Да, ключевые игроки необходимы, но мы не можем платить больше, чем у нас есть», – сказал специалист.
Контракт Санчеса истекает летом 2018 года. Его текущий оклад составляет 130 тысяч фунтов в неделю. Ранее интерес к чилийцу проявляли «Челси», «Бавария» и «Ювентус».