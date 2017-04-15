Венгер: «Арсенал» не может платить Санчесу 300 тысяч в неделю»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что нападающий Алексис Санчес нужен команде, однако завышенные требования форварда по зарплате мешают переговорному процессу по новому соглашению. Отмечается, что футболист просит оклад в районе 300 тысяч фунтов.

«Все мне говорят, чтобы я принял требования игрока. Но мы не сможем поддерживать текущую структуру зарплат в команде, у нас будут большие неприятности. Да, ключевые игроки необходимы, но мы не можем платить больше, чем у нас есть», – сказал специалист.

Контракт Санчеса истекает летом 2018 года. Его текущий оклад составляет 130 тысяч фунтов в неделю. Ранее интерес к чилийцу проявляли «Челси», «Бавария» и «Ювентус».