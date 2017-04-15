Анчелотти: «Не хочется говорить о матче против «Реала». Мы думаем только об игре против «Байера»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 29-го тура Бундеслиги против «Байера». По словам специалиста, предстоящий поединок занимает все мысли команда, а первая встреча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала» (1:2) осталась позади.

«Не хочется говорить о матче против «Реала». Мы думаем только об игре с в Леверкузене. Это не менее важный матч. Нам необходимо показывать хороший футбол и побеждать. Мы не можем быть довольны текущими результатами. Но я знаю своих подопечных, поэтому уверен, что они продемонстрируют характер и все свое мастерство. Нужно достойно провести матч против «Байера». А потом уже будет время, чтобы подумать, как обыграть в ответной игре «Реал».

Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.