Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анчелотти: «Не хочется говорить о матче против «Реала». Мы думаем только об игре против «Байера»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 29-го тура Бундеслиги против «Байера». По словам специалиста, предстоящий поединок занимает все мысли команда, а первая встреча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала» (1:2) осталась позади.

    «Не хочется говорить о матче против «Реала». Мы думаем только об игре с в Леверкузене. Это не менее важный матч. Нам необходимо показывать хороший футбол и побеждать. Мы не можем быть довольны текущими результатами. Но я знаю своих подопечных, поэтому уверен, что они продемонстрируют характер и все свое мастерство. Нужно достойно провести матч против «Байера». А потом уже будет время, чтобы подумать, как обыграть в ответной игре «Реал».

    Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Бавария»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2017 07:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11