Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рейнгольд: «Дзюба обнаглел до предела. Хам высшей категории, что тут сказать»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд назвал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу хамом за слова, которые форвард произнес в адрес болельщиков московского клуба.

    Отметим, что 28-летний россиянин является воспитанником «Спартака» и принадлежал красно-белым в период с 2006 по 2015 год.

    «Парень получил футбольное образование в «Спартаке», прошел детско-юношескую школу, его футбол именно в «Спартаке» более-менее научили играть, и он говорит такие вещи про родную команду... Безумие какое-то! Что тут скажешь... Обнаглел до предела. Вот такие вот сегодня молодые люди. Я могу назвать Дзюбу только хамом, по-другому никак.

    Он оскорбил не только «Спартак», как общество, но и десятки поколений, которых уже нет. Людей, которые отдавали за клуб свое здоровье. Он оскорбил в том числе и меня, получается, что он просто плюнул мне в лицо. Какое он имеет право? Говори свое мнение о футболе, высказывайся об игре, но какие сектанты, с ума, что ли, сошел?!

    Я в жизни себе не позволю оскорбить представителей ЦСКА, «Зенита», «Динамо». С некоторыми из них мы являемся друзьями и приятелями, вспоминаем былые годы. А что говорит Дзюба... Это же безумие! Он сказал, что «некоторые болельщики – сектанты». Так назови имена, фамилии, объясни, что это за сектанты и кто эти люди. Дзюба плюнул в лицо этим выражением не только мне, но и Дасаеву, Ярцеву, Ловчеву, Гаврилову и так далее. Какие сектанты?! С ума сошел?! Хам высшей категории, что тут сказать», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2017 00:16
    Рекомендуем
    Комментарии50
    ...
    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 15 апреля 2017, 15:32

      Да, настроил он против себя многих болел из разных клубов. Это точно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 15 апреля 2017, 11:35

      Сильная ругань-сильная реклама-задумайтесь!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 15 апреля 2017, 11:11

      совсем бревно сгнило в болоте

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 15 апреля 2017, 10:45

      откуда у дерева мозги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      Непутриот 15 апреля 2017, 10:28

      Слава богу в Спартаке нет Дзюбы! И теперь я болею за Спартак!!! В какой бы команде не играла эта дубина буду болеть против этой команды!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 15 апреля 2017, 10:10

      Дзюба делает все чтобы не играть в России

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 15 апреля 2017, 09:11

      да он дебил.а не хам

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 15 апреля 2017, 08:54

      Наверно он уже пожалел о своих словах

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 15 апреля 2017, 08:45

      Дзюба отыграл пол жизни в Спартаке, а он ни разу не стал чемпионом, сейчас он перешел в Зенит и эта команда не становится чемпионом, тогда как Спартак выиграет, скорее всего, чемпионат! Случайность? наверное, тенденция!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > David_Fio 15 апреля 2017, 11:53

      бывает такое, у нас когда Глушаков ушел, чуть лигу не выиграли, в последний момент все просрали.
      В этом году Спартак к чемпионству идет, если выиграют - порадуюсь за всех, кроме их капитана...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio > Diesel133 15 апреля 2017, 19:56

      А я не держу на Глушака зла! Также как на Полоза, Оздоя и многих других наших лидеров и воспитанников, которых тупо просрали и понакупили всякий шлак, чтоб получать с их зарплат откаты!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 15 апреля 2017, 08:27

      как не крути, такова реальность...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11