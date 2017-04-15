Рейнгольд: «Дзюба обнаглел до предела. Хам высшей категории, что тут сказать»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд назвал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу хамом за слова, которые форвард произнес в адрес болельщиков московского клуба.

Отметим, что 28-летний россиянин является воспитанником «Спартака» и принадлежал красно-белым в период с 2006 по 2015 год.

«Парень получил футбольное образование в «Спартаке», прошел детско-юношескую школу, его футбол именно в «Спартаке» более-менее научили играть, и он говорит такие вещи про родную команду... Безумие какое-то! Что тут скажешь... Обнаглел до предела. Вот такие вот сегодня молодые люди. Я могу назвать Дзюбу только хамом, по-другому никак.

Он оскорбил не только «Спартак», как общество, но и десятки поколений, которых уже нет. Людей, которые отдавали за клуб свое здоровье. Он оскорбил в том числе и меня, получается, что он просто плюнул мне в лицо. Какое он имеет право? Говори свое мнение о футболе, высказывайся об игре, но какие сектанты, с ума, что ли, сошел?!

Я в жизни себе не позволю оскорбить представителей ЦСКА, «Зенита», «Динамо». С некоторыми из них мы являемся друзьями и приятелями, вспоминаем былые годы. А что говорит Дзюба... Это же безумие! Он сказал, что «некоторые болельщики – сектанты». Так назови имена, фамилии, объясни, что это за сектанты и кто эти люди. Дзюба плюнул в лицо этим выражением не только мне, но и Дасаеву, Ярцеву, Ловчеву, Гаврилову и так далее. Какие сектанты?! С ума сошел?! Хам высшей категории, что тут сказать», – сказал Рейнгольд.