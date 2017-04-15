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  • Рейнгольд: «Дзюба обнаглел до предела. Хам высшей категории, что тут сказать»

Рейнгольд: «Дзюба обнаглел до предела. Хам высшей категории, что тут сказать»

15 апреля 2017, 00:16
55

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд назвал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу хамом за слова, которые форвард произнес в адрес болельщиков московского клуба.

Отметим, что 28-летний россиянин является воспитанником «Спартака» и принадлежал красно-белым в период с 2006 по 2015 год.

«Парень получил футбольное образование в «Спартаке», прошел детско-юношескую школу, его футбол именно в «Спартаке» более-менее научили играть, и он говорит такие вещи про родную команду... Безумие какое-то! Что тут скажешь... Обнаглел до предела. Вот такие вот сегодня молодые люди. Я могу назвать Дзюбу только хамом, по-другому никак.

Он оскорбил не только «Спартак», как общество, но и десятки поколений, которых уже нет. Людей, которые отдавали за клуб свое здоровье. Он оскорбил в том числе и меня, получается, что он просто плюнул мне в лицо. Какое он имеет право? Говори свое мнение о футболе, высказывайся об игре, но какие сектанты, с ума, что ли, сошел?!

Я в жизни себе не позволю оскорбить представителей ЦСКА, «Зенита», «Динамо». С некоторыми из них мы являемся друзьями и приятелями, вспоминаем былые годы. А что говорит Дзюба... Это же безумие! Он сказал, что «некоторые болельщики – сектанты». Так назови имена, фамилии, объясни, что это за сектанты и кто эти люди. Дзюба плюнул в лицо этим выражением не только мне, но и Дасаеву, Ярцеву, Ловчеву, Гаврилову и так далее. Какие сектанты?! С ума сошел?! Хам высшей категории, что тут сказать», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Рейнгольд Валерий
Комментарии (55)
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alp
1492204994
а то что старого самого заносит в дрифте, он , по спартаковской привычке, не замечает )) старый хрыч ))
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Axe111
1492205938
Дзюба фуфел картонный
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Lester84
1492205948
Знатно его Дзюба затроллил. Пукан старпера просто полыхает)))
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vodia-punk
1492207494
у старика маразм взыграл. пиздоболие попёрло.
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ivanthebest
1492208207
Рейнгольд хоть и не всегда (в силу возраста) отличается адекватностью, но здесь по поводу этой дешёвой продажной кашёлки он прав. Совсем уже забыл клоун, кто его саженцы водой поливал, да потом рубанком обрабатывал... щепок было как ни с одного другого дерева. А если серьёзно, то чего не отнять у людей того поколения, так это определённой морали и жизненных принципов. У самих бабушки и дедушки у всех такие, и я понимаю почему его задело высказывание этого щенка.
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Shaitan.
1492208600
Когда перестанут брать интервью у этого маразматика?? Он же совсем уже поехавший, сам не понимает что несет...
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Дэс
1492208725
Вот я смотрю и читаю комментарии молодого поколения, которые оскорбляют человека в возрасте. Я вам скажу, что вы не лучше Дзюбы, а может и того хуже. Вы не уважаете возраст, а значит не уважаете и своих родителей и это правда! А мнимое ощущение, что вы якобы цените своих близких, так это у вас всегда так будет, внушение сильная вещь, вы врёте сами себе и верите в это. Человек, которого хорошо воспитали, в первую очередь будет уважать своих родителей, а значит и людей в возрасте. И не важно старческий у них маразм или нет. Вот такое вот недоразумение вырастает, которое не уступит место в транспорте, не поможет девушке в случае чего. Обычные деградаты. Адекватные люди меня поймут. А те, о которых я написал выше, даже не удивлюсь, если в свой адрес услышу типа оскорблений и "умных" фраз.
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Клим Чугункин.
1492209750
Точно-хам,как могут быть пидoры сектантами???Очинь сильна аскарбился Волерий Рейнгальд и пашёл штопать очко.
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Asbjorn
1492210284
вся суть игрочишки была видна после истории с кражей
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Zubo
1492210875
Да вы мистер Рейнголд особо манерами и воспитанием тоже не отличаетесь
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