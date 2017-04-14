Аллегри: «Нельзя витать в облаках после игры с «Барселоной»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил, что его клубу нельзя расслабляться после победы в матче с «Барселоной».

Нельзя витать в облаках после игры с «Барселоной». В первом матче мы выглядели хорошо, но ответную встречу нужно провести еще лучше.

Сейчас нам нельзя терять голову. Сила команды заключается в том, чтобы всегда оставаться уравновешенными», – отметил Аллегри.

Напомним, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» выиграл у «Барселоны» со счетом 3:0.