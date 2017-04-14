«Зенит» ведет переговоры о новом контракте с Данни

Полузащитник «Зенита» Данни продолжит выступать за петербургскую команду. Руководство сине-бело-голубых ведет переговоры о продлении контракта с португальским футболистом.

Напомним, что нынешнее соглашение 33-летнего хавбека с «Зенитом» истекает по окончании нынешнего сезона.

«Клуб и игрок ведут переговоры о продлении контракта. Пока все идет к тому, что игрок останется в «Зените» еще как минимум на год», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Напомним, что Данни перешел в «Зенит» из московского «Динамо» в 2009 году. В нынешнем розыгрыше РФПЛ полузащитник провел четыре матча, забив два гола.