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    «Зенит» ведет переговоры о новом контракте с Данни

    Полузащитник «Зенита» Данни продолжит выступать за петербургскую команду. Руководство сине-бело-голубых ведет переговоры о продлении контракта с португальским футболистом.

    Напомним, что нынешнее соглашение 33-летнего хавбека с «Зенитом» истекает по окончании нынешнего сезона.

    «Клуб и игрок ведут переговоры о продлении контракта. Пока все идет к тому, что игрок останется в «Зените» еще как минимум на год», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    Напомним, что Данни перешел в «Зенит» из московского «Динамо» в 2009 году. В нынешнем розыгрыше РФПЛ полузащитник провел четыре матча, забив два гола.

    Источник: ТАСС

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    14.04.2017 16:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 14 апреля 2017, 20:11

      Данни очень нужен Зениту ..он не только хороший футболист ..но и знаковая фигура на поле ..может взять на себя игру и повести команду..

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 14 апреля 2017, 16:45

      не зря разводные наколол

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 14 апреля 2017, 16:25

      Неплохо было бы для Зенита,футболист поиграет еще с годик

      2
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