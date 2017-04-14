Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Газзаев считает, что «Зенит» выиграет у «Спартака»

14 апреля 2017, 15:40
27

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». По мнению Газзаева, красно-белые проиграют петербургской команде, но все равно выиграют чемпионат России.

– Восемь очков отрыва «Спартака» за восемь туров до финиша – это очень серьезно. Спартаковцы на финише могут позволить себе как минимум дважды проиграть и все равно остаться на первом месте. А соперники вообще не вправе допускать осечки. Лидерство красно-белых, с одной стороны, заслуженное. Считаю, что одна из главных причин – прекрасная атмосфера в коллективе, сильный эмоциональный настрой. Команда выходит на поле заряженной, как единый кулак – и это из раза в раз приносит ей успех. Отсюда и победы на последних минутах.

В то же время игру «Спартака» трудно назвать по-чемпионски монументальной. В ней есть объективные изъяны, что было видно даже по недавнему матчу с «Уфой». Это первое. Во-вторых, под вопросом участие двух нападающих – Луиcа Адриано и Зе Луиша. Серьезная потеря, если кто-то из них, и уж тем более оба, не успеют восстановиться к игре. И в-третьих, «Зениту», который обладает сильным составом и тренерским штабом, некуда отступать. Ему набрать три очка важнее.

– Поэтому ваш прогноз…

– Думаю, что в воскресенье «Зенит» обыграет «Спартак».

– Считаете, на петербуржцах не отразятся разговоры о судьбе Мирчи Луческу?

– Спекуляции на эту тему мне непонятны. Луческу работает с «Зенитом» первый год. В таких ситуациях всегда происходит притирка. Это специалист с огромным опытом, он умеет добиваться побед. Кубок УЕФА не просто так выигрывают. Не сомневаюсь, что в случае победы над «Спартаком» «Зенит» реально включится в борьбу за чемпионство.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Газзаев Валерий
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Д Альбертини
1492174716
а почему Валерий Георгиевич не предусмотрел такой вариант, как победа Спартака??? а то поразмышлял только над возможным выигрышем зенита)
Ответить
Байкал-Сибирь
1492178389
Хоть я и не болельщик Спартака, но желаю чтобы они разнесли сенит к чертям собачьим.
Ответить
Густав Веллер
1492179210
Я сказал не гавкай!!
Ответить
TRELL
1492180066
Верно говорит! Рвать москву...
Ответить
Chernyi Lis
1492181299
ничего личного ни какой команде..думаю зенит возьмет..
Ответить
Offbl4
1492183189
Надо было ему начать так :" Если, газовик возьмет вверх над лидером чемпионата, я сбрею давно обещанные усы лживого пса"
Ответить
Andrering87
1492184421
Да по х.ю, что это пес считает.....
Ответить
АлёшкА91
1492185334
Газзаев - ПЁС!!!!!
Ответить
Алекc
1492187502
сколько людей, столько мнений. Скоро все сами узнаем! Матч думаю будет классный! буду смотреть на стадионе))
Ответить
кеша_КБ
1492246285
- газзаева не рассматриваю, ни как человека с БОЛЬШОЙ буквы!, ни как теоретика!...он уже "сбрил" себе усы), а позволю себе выложить свои ощущения по поводу 16.04.2017.,20:00 время московское. 1-е -- вмешается погода( прогнозы - дождь со снегом, + 2 градуса), 2-е -- не "боевые" составы!, 3-е -- супер мотивация, 4-е -- судейство!..., и я чувствую - какой-то "конфуз" случится! Всем спасибо)
Ответить
Главные новости
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
5
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
5
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
1
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
11
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Все новости
Все новости
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
2
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
1
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
11
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
2
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
3
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
9
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
1
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+