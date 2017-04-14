Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газзаев считает, что «Зенит» выиграет у «Спартака»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». По мнению Газзаева, красно-белые проиграют петербургской команде, но все равно выиграют чемпионат России.

    – Восемь очков отрыва «Спартака» за восемь туров до финиша – это очень серьезно. Спартаковцы на финише могут позволить себе как минимум дважды проиграть и все равно остаться на первом месте. А соперники вообще не вправе допускать осечки. Лидерство красно-белых, с одной стороны, заслуженное. Считаю, что одна из главных причин – прекрасная атмосфера в коллективе, сильный эмоциональный настрой. Команда выходит на поле заряженной, как единый кулак – и это из раза в раз приносит ей успех. Отсюда и победы на последних минутах.

    В то же время игру «Спартака» трудно назвать по-чемпионски монументальной. В ней есть объективные изъяны, что было видно даже по недавнему матчу с «Уфой». Это первое. Во-вторых, под вопросом участие двух нападающих – Луиcа Адриано и Зе Луиша. Серьезная потеря, если кто-то из них, и уж тем более оба, не успеют восстановиться к игре. И в-третьих, «Зениту», который обладает сильным составом и тренерским штабом, некуда отступать. Ему набрать три очка важнее.

    – Поэтому ваш прогноз…

    – Думаю, что в воскресенье «Зенит» обыграет «Спартак».

    – Считаете, на петербуржцах не отразятся разговоры о судьбе Мирчи Луческу?

    – Спекуляции на эту тему мне непонятны. Луческу работает с «Зенитом» первый год. В таких ситуациях всегда происходит притирка. Это специалист с огромным опытом, он умеет добиваться побед. Кубок УЕФА не просто так выигрывают. Не сомневаюсь, что в случае победы над «Спартаком» «Зенит» реально включится в борьбу за чемпионство.

    Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.04.2017 15:40
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 15 апреля 2017, 11:51

      - газзаева не рассматриваю, ни как человека с БОЛЬШОЙ буквы!, ни как теоретика!...он уже "сбрил" себе усы), а позволю себе выложить свои ощущения по поводу 16.04.2017.,20:00 время московское. 1-е -- вмешается погода( прогнозы - дождь со снегом, + 2 градуса), 2-е -- не "боевые" составы!, 3-е -- супер мотивация, 4-е -- судейство!..., и я чувствую - какой-то "конфуз" случится! Всем спасибо)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 15 апреля 2017, 10:58



      Байкал-Сибирь, ...ставлю лайк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 15 апреля 2017, 02:12

      Зенит выиграет если:
      - Луческу не ошибётся с составом
      - Луческу выберет правильный тактический план, в том числе не будет лезть на рожон и проваливаться в обороне
      - будет мотивирован , что сейчас крайне сложно, но реально учитывая взаимную неприязнь
      - выложится и будет играть до последнего
      - не даст играть Спартаку, то есть увеличит процент владения мячом через предельную концентрацию и коллективный отбор
      - использует свои шансы и не будет делать ошибок

      В принципе у Зенита очень неплохой состав для победы !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 14 апреля 2017, 22:49

      гав, гав, гав-гав-гав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      solyh-1962 14 апреля 2017, 22:41

      ЗА СЧЕТ ВАГНЕРА ВЫЛЕЗ В ВЕРХИ И СЧИТАЕТ СЕБЯ ВЕЛИКИМ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 14 апреля 2017, 22:14

      Газзаев старый хрен лющеный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 14 апреля 2017, 19:31

      сколько людей, столько мнений. Скоро все сами узнаем! Матч думаю будет классный! буду смотреть на стадионе))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      AlexD69 14 апреля 2017, 19:27

      Пусть судит в Думе и "думает" как Российский детский футбол развивать и где на это деньги из бюджета найти, а то себе на "зряплаты" деньги находят, а на развитие детского футбола выделяют 0 рублей и Х- копеек., а если и выделяют, то до детского футбола они не доходят, оседают в карманах у людей имеющих отношение к футболу как Газзаев В.Г. к балету.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 14 апреля 2017, 18:55

      Газзаев - ПЁС!!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2636

      Andrering87 14 апреля 2017, 18:40

      Да по х.ю, что это пес считает.....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11