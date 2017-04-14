Газзаев считает, что «Зенит» выиграет у «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». По мнению Газзаева, красно-белые проиграют петербургской команде, но все равно выиграют чемпионат России.

– Восемь очков отрыва «Спартака» за восемь туров до финиша – это очень серьезно. Спартаковцы на финише могут позволить себе как минимум дважды проиграть и все равно остаться на первом месте. А соперники вообще не вправе допускать осечки. Лидерство красно-белых, с одной стороны, заслуженное. Считаю, что одна из главных причин – прекрасная атмосфера в коллективе, сильный эмоциональный настрой. Команда выходит на поле заряженной, как единый кулак – и это из раза в раз приносит ей успех. Отсюда и победы на последних минутах.

В то же время игру «Спартака» трудно назвать по-чемпионски монументальной. В ней есть объективные изъяны, что было видно даже по недавнему матчу с «Уфой». Это первое. Во-вторых, под вопросом участие двух нападающих – Луиcа Адриано и Зе Луиша. Серьезная потеря, если кто-то из них, и уж тем более оба, не успеют восстановиться к игре. И в-третьих, «Зениту», который обладает сильным составом и тренерским штабом, некуда отступать. Ему набрать три очка важнее.

– Поэтому ваш прогноз…

– Думаю, что в воскресенье «Зенит» обыграет «Спартак».

– Считаете, на петербуржцах не отразятся разговоры о судьбе Мирчи Луческу?

– Спекуляции на эту тему мне непонятны. Луческу работает с «Зенитом» первый год. В таких ситуациях всегда происходит притирка. Это специалист с огромным опытом, он умеет добиваться побед. Кубок УЕФА не просто так выигрывают. Не сомневаюсь, что в случае победы над «Спартаком» «Зенит» реально включится в борьбу за чемпионство.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.