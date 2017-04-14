Кафельников: «Слова Дзюбы про фанатов-сектантов из «Спартака»? Болельщиков красно-белых разделять нельзя»

Известный российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артем Дзюбы накануне матча 23-го тура РФПЛ со «Спартаком». Напомним, российский форвард заявил, что среди болельщиков московского клуба есть определенная группа сектантов.

– Болельщиков «Спартака» разделять нельзя. Это одно целое. В первую очередь, надо конкретизировать, кого он имел в виду. Если он делает такие заявления, они направлены в адрес всего фанатского движения московского «Спартака».

– Как относитесь к тому, что форвард санкт-петербургского клуба связал успешное выступление «Спартака» с хорошим судейством?

– Везет всегда сильнейшим. Судейство не имеет никакого отношения к лидерству. Насколько я знаю, «Спартак» никогда не проводил работу с судьями, в отличие от многих других клубов.

– Дзюба также отметил, что почти все журналисты болеют за «Спартак», поэтому жалобы «Зенита» на судейство раздуваются.

– Вообще за «Спартак» болеет большая часть населения нашей страны. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, что это самый популярный клуб в России, как и был в советское время. Понятно, что и большинство журналистов болеет за «Спартак». Вполне допускаю, что кто-то из СМИ болеет и за «Зенит», в первую очередь из Санкт-Петербурга.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.