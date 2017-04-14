Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кафельников: «Слова Дзюбы про фанатов-сектантов из «Спартака»? Болельщиков красно-белых разделять нельзя»

Кафельников: «Слова Дзюбы про фанатов-сектантов из «Спартака»? Болельщиков красно-белых разделять нельзя»

14 апреля 2017, 15:18
4

Известный российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артем Дзюбы накануне матча 23-го тура РФПЛ со «Спартаком». Напомним, российский форвард заявил, что среди болельщиков московского клуба есть определенная группа сектантов.

– Болельщиков «Спартака» разделять нельзя. Это одно целое. В первую очередь, надо конкретизировать, кого он имел в виду. Если он делает такие заявления, они направлены в адрес всего фанатского движения московского «Спартака».

– Как относитесь к тому, что форвард санкт-петербургского клуба связал успешное выступление «Спартака» с хорошим судейством?

– Везет всегда сильнейшим. Судейство не имеет никакого отношения к лидерству. Насколько я знаю, «Спартак» никогда не проводил работу с судьями, в отличие от многих других клубов.

– Дзюба также отметил, что почти все журналисты болеют за «Спартак», поэтому жалобы «Зенита» на судейство раздуваются.

– Вообще за «Спартак» болеет большая часть населения нашей страны. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, что это самый популярный клуб в России, как и был в советское время. Понятно, что и большинство журналистов болеет за «Спартак». Вполне допускаю, что кто-то из СМИ болеет и за «Зенит», в первую очередь из Санкт-Петербурга.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Freyk
1492175541
Кафельников неправ. Болельщики любого клуба делятся на адекватных и неадекватных. Но тут и Дзюбу нужно упрекнуть, потому что ключевое слово — любого, у «Зенита» тоже есть свои «Гулливеры», которые не заслужили праздновать чемпионство вместе с командой.
Ответить
LINED
1492184725
Болельщиков «Спартака» разделять нельзя. Это типа часть болельщиков сектанты, значит и остальные такие же?
Ответить
AlexD69
1492187815
"Игрочишко" типа "Дзюбы" прозибает в "Звените" без титулов, а названный им когда-то (не от большого ума, если он вообще у него есть) "трениришко" Унаи Эмери с 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд (в том числе — в первый же сезон) выиграл Лигу Европы. С лета 2016 года — тренер «Пари Сен-Жермен».
Ответить
Клим Чугункин.
1492192297
Разделять Спартачей не стоит,лудшы сразу бритвой по горлу их и в колодец.
Ответить
Главные новости
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
5
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
5
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
1
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
11
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Все новости
Все новости
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
2
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
1
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
11
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
2
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
3
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
9
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
1
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+