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    Кафельников: «Слова Дзюбы про фанатов-сектантов из «Спартака»? Болельщиков красно-белых разделять нельзя»

    Известный российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артем Дзюбы накануне матча 23-го тура РФПЛ со «Спартаком». Напомним, российский форвард заявил, что среди болельщиков московского клуба есть определенная группа сектантов.

    – Болельщиков «Спартака» разделять нельзя. Это одно целое. В первую очередь, надо конкретизировать, кого он имел в виду. Если он делает такие заявления, они направлены в адрес всего фанатского движения московского «Спартака».

    – Как относитесь к тому, что форвард санкт-петербургского клуба связал успешное выступление «Спартака» с хорошим судейством?

    – Везет всегда сильнейшим. Судейство не имеет никакого отношения к лидерству. Насколько я знаю, «Спартак» никогда не проводил работу с судьями, в отличие от многих других клубов.

    – Дзюба также отметил, что почти все журналисты болеют за «Спартак», поэтому жалобы «Зенита» на судейство раздуваются.

    – Вообще за «Спартак» болеет большая часть населения нашей страны. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, что это самый популярный клуб в России, как и был в советское время. Понятно, что и большинство журналистов болеет за «Спартак». Вполне допускаю, что кто-то из СМИ болеет и за «Зенит», в первую очередь из Санкт-Петербурга.

    Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2017 15:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 14 апреля 2017, 20:51

      Разделять Спартачей не стоит,лудшы сразу бритвой по горлу их и в колодец.

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      Рейтинг: +25

      AlexD69 14 апреля 2017, 19:36

      "Игрочишко" типа "Дзюбы" прозибает в "Звените" без титулов, а названный им когда-то (не от большого ума, если он вообще у него есть) "трениришко" Унаи Эмери с 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд (в том числе — в первый же сезон) выиграл Лигу Европы. С лета 2016 года — тренер «Пари Сен-Жермен».

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      Рейтинг: +192

      LINED 14 апреля 2017, 18:45

      Болельщиков «Спартака» разделять нельзя.
      Это типа часть болельщиков сектанты, значит и остальные такие же?

      1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 14 апреля 2017, 16:12

      Кафельников неправ. Болельщики любого клуба делятся на адекватных и неадекватных. Но тут и Дзюбу нужно упрекнуть, потому что ключевое слово — любого, у «Зенита» тоже есть свои «Гулливеры», которые не заслужили праздновать чемпионство вместе с командой.

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