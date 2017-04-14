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    Сарсания назвал трансферную кампанию «Зенита» при Луческу провальной

    Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания назвал трансферную кампанию прошедшей зимой для клуба из Санкт-Петербурга провальной. Он уверен, что ни один из пришедших футболистов не усилил команду.

    – Как оцените зимнюю селекцию «Зенита»?

    – Как одну из худших в истории с того времени, когда клуб взял под крыло «Газпром». Самое главное, не понимаю, как все делалось: кто принимал решения, почему брали именно этих футболистов.

    – Можете пояснить на конкретных примерах?

    – Мак, приглашенный летом, пришедшие сейчас Цаллагов, Эрнани – исполнители среднего уровня, которые команду не усилили. А Молло, который не играет? Наверное, не выходит, потому что проигрывает конкуренцию другим. «Зенит» сильнее не стал. Наоборот, ослаб – потому что новички занимают чьи-то места, рождая недовольство.

    – Хотя бы один из пришедших зимой усилил «Зенит»?

    – Есть сомнения.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2017 07:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 14 апреля 2017, 10:38

      Хз хз, трансферы конечно не однозначные, но возможно не всё так плохо. Мак результативно играл осенью, Цаллагов в принципе как один из трёх правых защитников сойдет, тем более у Смольникова частенько травмы, Эрнани еще молодой + ему нужно время на адаптацию, Молло хз почему не играет, мне кажется толку от него было бы больше чем от Кокорина.

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      Рейтинг: +4024

      raritet > Nevsky_RU 14 апреля 2017, 18:48

      Проблемы не В Маках И Моллах и Эрнани, проблемы в самоотдаче игроков с русским паспортом.

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