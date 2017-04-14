Сарсания назвал трансферную кампанию «Зенита» при Луческу провальной

Хз хз, трансферы конечно не однозначные, но возможно не всё так плохо. Мак результативно играл осенью, Цаллагов в принципе как один из трёх правых защитников сойдет, тем более у Смольникова частенько травмы, Эрнани еще молодой + ему нужно время на адаптацию, Молло хз почему не играет, мне кажется толку от него было бы больше чем от Кокорина.
Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания назвал трансферную кампанию прошедшей зимой для клуба из Санкт-Петербурга провальной. Он уверен, что ни один из пришедших футболистов не усилил команду.
– Как оцените зимнюю селекцию «Зенита»?
– Как одну из худших в истории с того времени, когда клуб взял под крыло «Газпром». Самое главное, не понимаю, как все делалось: кто принимал решения, почему брали именно этих футболистов.
– Можете пояснить на конкретных примерах?
– Мак, приглашенный летом, пришедшие сейчас Цаллагов, Эрнани – исполнители среднего уровня, которые команду не усилили. А Молло, который не играет? Наверное, не выходит, потому что проигрывает конкуренцию другим. «Зенит» сильнее не стал. Наоборот, ослаб – потому что новички занимают чьи-то места, рождая недовольство.
– Хотя бы один из пришедших зимой усилил «Зенит»?
– Есть сомнения.