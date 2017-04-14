Сарсания назвал трансферную кампанию «Зенита» при Луческу провальной

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания назвал трансферную кампанию прошедшей зимой для клуба из Санкт-Петербурга провальной. Он уверен, что ни один из пришедших футболистов не усилил команду.

– Как оцените зимнюю селекцию «Зенита»?

– Как одну из худших в истории с того времени, когда клуб взял под крыло «Газпром». Самое главное, не понимаю, как все делалось: кто принимал решения, почему брали именно этих футболистов.

– Можете пояснить на конкретных примерах?

– Мак, приглашенный летом, пришедшие сейчас Цаллагов, Эрнани – исполнители среднего уровня, которые команду не усилили. А Молло, который не играет? Наверное, не выходит, потому что проигрывает конкуренцию другим. «Зенит» сильнее не стал. Наоборот, ослаб – потому что новички занимают чьи-то места, рождая недовольство.

– Хотя бы один из пришедших зимой усилил «Зенит»?

– Есть сомнения.