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  • Сарсания назвал трансферную кампанию «Зенита» при Луческу провальной

Сарсания назвал трансферную кампанию «Зенита» при Луческу провальной

14 апреля 2017, 07:56
2

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания назвал трансферную кампанию прошедшей зимой для клуба из Санкт-Петербурга провальной. Он уверен, что ни один из пришедших футболистов не усилил команду.

– Как оцените зимнюю селекцию «Зенита»?

– Как одну из худших в истории с того времени, когда клуб взял под крыло «Газпром». Самое главное, не понимаю, как все делалось: кто принимал решения, почему брали именно этих футболистов.

– Можете пояснить на конкретных примерах?

– Мак, приглашенный летом, пришедшие сейчас Цаллагов, Эрнани – исполнители среднего уровня, которые команду не усилили. А Молло, который не играет? Наверное, не выходит, потому что проигрывает конкуренцию другим. «Зенит» сильнее не стал. Наоборот, ослаб – потому что новички занимают чьи-то места, рождая недовольство.

– Хотя бы один из пришедших зимой усилил «Зенит»?

– Есть сомнения.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Молло Йоан Цаллагов Ибрагим Мак Роберт Эрнани Сарсания Константин
Комментарии (2)
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Nevsky_RU
1492155480
Хз хз, трансферы конечно не однозначные, но возможно не всё так плохо. Мак результативно играл осенью, Цаллагов в принципе как один из трёх правых защитников сойдет, тем более у Смольникова частенько травмы, Эрнани еще молодой + ему нужно время на адаптацию, Молло хз почему не играет, мне кажется толку от него было бы больше чем от Кокорина.
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