В США рассчитывают на победу в чемпионате мира-2026

Главный тренер сборной США Брюс Арена рассказал о целях на чемпионат мира-2026. По словам специалиста, его команда сможет претендовать на победу в этом турнире.

«В 1994 году ФИФА отдала чемпионат США, так как стояла задача помочь нам в развитии футбола. Сейчас я могу сказать, что к 2026 году мы станем серьезным игроком в футбольном мире.

К этому моменту можно будет ставить перед командой цель победить на чемпионате мира. В 1994 это было невозможно, как и в 2010. Но 2026 год может стать нашим», – приводит Fox Sports слова Арены.

Напомним, что США подали заявку ФИФА на проведение чемпионата мира-2026 совместно с Мексикой и Канадой.