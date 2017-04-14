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    В США рассчитывают на победу в чемпионате мира-2026

    Главный тренер сборной США Брюс Арена рассказал о целях на чемпионат мира-2026. По словам специалиста, его команда сможет претендовать на победу в этом турнире.

    «В 1994 году ФИФА отдала чемпионат США, так как стояла задача помочь нам в развитии футбола. Сейчас я могу сказать, что к 2026 году мы станем серьезным игроком в футбольном мире.

    К этому моменту можно будет ставить перед командой цель победить на чемпионате мира. В 1994 это было невозможно, как и в 2010. Но 2026 год может стать нашим», – приводит Fox Sports слова Арены.

    Напомним, что США подали заявку ФИФА на проведение чемпионата мира-2026 совместно с Мексикой и Канадой.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2017 07:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 2 сентября 2017, 09:26

      А не жирно 3 страны хозяйки на чм

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Жак-Энтони 7 июня 2017, 01:14

      А он упоротым интервью давал, кто нить в курсе?

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