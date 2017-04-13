Малафеев предложил провести прощальные матчи на «Крестовском» для бывших игроков «Зенита»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев выступил с инициативой проведения прощальных матчей для экс-игроков петербургского клуба на новом стадионе «Крестовский».

Напомним, Малафеев выступал за «Зенит» в период с 1997 по 2016 год. Прошлой весной голкипер объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

– Говорят, вам поступило предложение об организации прощального матча на «Стадионе Санкт-Петербург». Соответствует ли действительности эта информация?

– Не совсем так. Просто во время визита на стадион я сказал, что было бы неплохо провести прощальный матч для многих бывших игроков «Зенита». На мой взгляд, это было бы интересно и для болельщиков, и благородно по отношению к футболистам, выигравшим для Санкт-Петербурга множество почетных трофеев.