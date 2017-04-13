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    Малафеев предложил провести прощальные матчи на «Крестовском» для бывших игроков «Зенита»

    Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев выступил с инициативой проведения прощальных матчей для экс-игроков петербургского клуба на новом стадионе «Крестовский».

    Напомним, Малафеев выступал за «Зенит» в период с 1997 по 2016 год. Прошлой весной голкипер объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

    – Говорят, вам поступило предложение об организации прощального матча на «Стадионе Санкт-Петербург». Соответствует ли действительности эта информация?

    – Не совсем так. Просто во время визита на стадион я сказал, что было бы неплохо провести прощальный матч для многих бывших игроков «Зенита». На мой взгляд, это было бы интересно и для болельщиков, и благородно по отношению к футболистам, выигравшим для Санкт-Петербурга множество почетных трофеев.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.04.2017 18:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 14 апреля 2017, 01:43

      Было бы просто здорово

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2250

      kvm 13 апреля 2017, 22:59

      попрошайка бомжацкая

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 13 апреля 2017, 18:56

      Было бы не плохо. В Питере целая пачка бывших игроков Зенита осела. И леги и местные. Думаю болельщикам будет интересно посетить сей перфоманс.

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