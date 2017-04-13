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    Новый владелец «Милана»: «Мы вернем легендарную команду на вершину мирового футбола»

    Новый владелец «Милана» Ли Йонхонг после приобретения акций команды заявил, что намерен вернуть миланский клуб на вершину мирового футбола.

    «Милан» – всемирно известный футбольный клуб со славной историей. Мы совершили ключевой шаг на пути к возрождению. Обещаем, что в будущем шаг за шагом мы вернем эту легендарную команду обратно на вершину мирового футбола», – сказал Ли Йонхонг.

    Отметим, что сумма покупки клуба у бывшего владельца команда Сильвио Берлускони составила 740 миллионов евро. Итальянец управлял красно-черными в течение 31 года, завоевав 29 трофеев на внутренней и международной арене.

    Источник: Football Italia

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    13.04.2017 17:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 13 апреля 2017, 19:18

      Главное, чтобы опять не началась беспорядочная скупка игроков.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32

      milanium 13 апреля 2017, 18:08

      Давно пора, а то без Милана Лига чемпионов не интересна

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > milanium 13 апреля 2017, 19:03

      Я то м говорю, ждите Милан в ЛЧ))

      Думаю китайцы к след сезону уже начнут покупать мощнейших игроков))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 13 апреля 2017, 18:07

      31 год = 29 трофеев, медалька или кубок на сезон, нормаль

      4
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    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 13 апреля 2017, 17:53

      Кака, Роналдиньо ... Эххх.

      2
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