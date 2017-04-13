Новый владелец «Милана»: «Мы вернем легендарную команду на вершину мирового футбола»

Новый владелец «Милана» Ли Йонхонг после приобретения акций команды заявил, что намерен вернуть миланский клуб на вершину мирового футбола.

«Милан» – всемирно известный футбольный клуб со славной историей. Мы совершили ключевой шаг на пути к возрождению. Обещаем, что в будущем шаг за шагом мы вернем эту легендарную команду обратно на вершину мирового футбола», – сказал Ли Йонхонг.

Отметим, что сумма покупки клуба у бывшего владельца команда Сильвио Берлускони составила 740 миллионов евро. Итальянец управлял красно-черными в течение 31 года, завоевав 29 трофеев на внутренней и международной арене.