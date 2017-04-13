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Компания Rossoneri Sport Investment Lux купила «Милан»

13 апреля 2017, 16:29
10

99,93% акций «Милана» проданы компании Rossoneri Sport Investment Lux. Сумма сделки оценивается в 740 миллионов евро. 14 апреля состоится собрание совета акционеров клуба. Там решится вопрос о назначении новых органов управления.

Новый президент «Милана» Йонхонг Ли уже выступил с первым заявлением. «Благодарю Берлускони и Fininvest за доверие, а болельщиков клуба – за проявленное терпение. Теперь мы вместе начнем строить будущее нового «Милана», – сказал Йонхонг Ли.

Ожидается, что бюджет «Милана» на летнее трансферное составит около 150 миллионов евро.

Источник: ФК «Милан»
Италия. Серия А Милан
Комментарии (10)
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pzdc.
1492090550
Скоро Милан начнёт трансфера.. Китаец откроет счёт..
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Mr. Tony Stark
1492090936
Всего 150, 3-5 игроков как-то слабо
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Аристократ Олжик
1492093226
МАЛО
Ответить
KARAT777
1492093420
выгоднее было бы купить команду АПЛ
Ответить
Андреич
1492108781
Принадлежащая бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони компания Fininvest закрыла сделку по продаже 99,93% акций футбольного клуба «Милан», контролируемому пулом китайских инвесторов, холдингу Rossoneri Sport Investment Lux. В совместном сообщении обеих компаний отмечается, что на финальном этапе реализации сделки ее условия остались теми же, что были согласованы в августе 2016 года. В общей сложности за акции «Милана» новые владельцы выплатили €740 млн, в том числе погасив долги клуба на €220 млн. «Покупатели также подтвердили свои обязательства по значительному увеличению капитала клуба и вливаниям ликвидности, направленным на укрепление финансовой структуры «Милана», — говорится в сообщении Fininvest. На 14 апреля намечено проведение собрания акционеров «Милана», на котором должно быть принято решение о смене руководства клуба. О готовящейся сделке с группой китайских инвесторов действующий президент клуба Сильвио Берлускони, возглавляющий его с 1986 года, сообщил в июле 2016 года. «Я принял важное решение. Я хочу передать «Милан» людям, которые смогут сделать клуб большой силой не только в Италии, но и в Европе, и во всем мире. Я продаю клуб людям, которые смогут вернуть его на законное место», — заявил тогда Берлускони, признавший, что в последние годы руководимому им клубу «не удавалось добиваться того, что получалось раньше».
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roman230582
1492123790
эпоха Берла прошла, это были лучшие времена для Милана
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