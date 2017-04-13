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    Компания Rossoneri Sport Investment Lux купила «Милан»

    99,93% акций «Милана» проданы компании Rossoneri Sport Investment Lux. Сумма сделки оценивается в 740 миллионов евро. 14 апреля состоится собрание совета акционеров клуба. Там решится вопрос о назначении новых органов управления.

    Новый президент «Милана» Йонхонг Ли уже выступил с первым заявлением. «Благодарю Берлускони и Fininvest за доверие, а болельщиков клуба – за проявленное терпение. Теперь мы вместе начнем строить будущее нового «Милана», – сказал Йонхонг Ли.

    Ожидается, что бюджет «Милана» на летнее трансферное составит около 150 миллионов евро.

    Источник: ФК «Милан»

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    13.04.2017 16:29
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 14 апреля 2017, 01:49

      эпоха Берла прошла, это были лучшие времена для Милана

      1
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      ...
      Рейтинг: +10

      Вот оно чё, Михалыч > roman230582 14 апреля 2017, 18:38

      Лучшие времена для Милана впереди. Форца Чайна !

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 > Вот оно чё, Михалыч 14 апреля 2017, 18:45

      Все возможно

      0
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      Рейтинг: +484

      Андреич 13 апреля 2017, 21:39

      Принадлежащая бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони компания Fininvest закрыла сделку по продаже 99,93% акций футбольного клуба «Милан», контролируемому пулом китайских инвесторов, холдингу Rossoneri Sport Investment Lux.

      В совместном сообщении обеих компаний отмечается, что на финальном этапе реализации сделки ее условия остались теми же, что были согласованы в августе 2016 года. В общей сложности за акции «Милана» новые владельцы выплатили €740 млн, в том числе погасив долги клуба на €220 млн.

      «Покупатели также подтвердили свои обязательства по значительному увеличению капитала клуба и вливаниям ликвидности, направленным на укрепление финансовой структуры «Милана», — говорится в сообщении Fininvest.

      На 14 апреля намечено проведение собрания акционеров «Милана», на котором должно быть принято решение о смене руководства клуба.

      О готовящейся сделке с группой китайских инвесторов действующий президент клуба Сильвио Берлускони, возглавляющий его с 1986 года, сообщил в июле 2016 года.

      «Я принял важное решение. Я хочу передать «Милан» людям, которые смогут сделать клуб большой силой не только в Италии, но и в Европе, и во всем мире. Я продаю клуб людям, которые смогут вернуть его на законное место», — заявил тогда Берлускони, признавший, что в последние годы руководимому им клубу «не удавалось добиваться того, что получалось раньше».

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 13 апреля 2017, 17:23

      выгоднее было бы купить команду АПЛ

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 13 апреля 2017, 17:20

      МАЛО

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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 13 апреля 2017, 16:42

      Всего 150, 3-5 игроков как-то слабо

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 13 апреля 2017, 16:35

      Скоро Милан начнёт трансфера..

      Китаец откроет счёт..

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > pzdc. 13 апреля 2017, 16:41

      С нынешними ценниками китаец откроет рот,)

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      Рейтинг: +259

      pzdc. > Dgad 13 апреля 2017, 19:21

      Только не китайцы.. Рты в Рпл открывают, это точно))

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