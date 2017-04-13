Компания Rossoneri Sport Investment Lux купила «Милан»

99,93% акций «Милана» проданы компании Rossoneri Sport Investment Lux. Сумма сделки оценивается в 740 миллионов евро. 14 апреля состоится собрание совета акционеров клуба. Там решится вопрос о назначении новых органов управления.

Новый президент «Милана» Йонхонг Ли уже выступил с первым заявлением. «Благодарю Берлускони и Fininvest за доверие, а болельщиков клуба – за проявленное терпение. Теперь мы вместе начнем строить будущее нового «Милана», – сказал Йонхонг Ли.

Ожидается, что бюджет «Милана» на летнее трансферное составит около 150 миллионов евро.