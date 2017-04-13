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  • Азар, Канте, Ибрагимович и Санчес – претенденты на звание игрока года в АПЛ

Азар, Канте, Ибрагимович и Санчес – претенденты на звание игрока года в АПЛ

13 апреля 2017, 12:22
16

Профессиональная футбольная ассоциация назвала список претендентов на звание игрока года в английской Премьер-лиге.

За звание лучшего футболиста нынешнего сезона поборются Эден Азар, Н'Голо Канте (оба – «Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).

Победитель будет избран по результатам голосования профессиональных футболистов, членов профсоюза игроков Англии, сообщает официальный твиттер ассоциации.

Напомним, что лучшим игроком прошлого сезона стал полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Челси Манчестер Юнайтед Эвертон Арсенал Ибрагимович Златан Санчес Алексис Азар Эден Лукаку Ромелу Кейн Гарри Канте Н'Голо
Комментарии (16)
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Чеба
1492075517
Ибра!
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ГераХэвиЛОКО
1492076096
Сложный будет выбор. Каждый от части достоин
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Эд1970
1492079023
Канте самый полезный игрок в АПЛ
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diadushka
1492081647
Несмотря на то, что болею за МЮ, но Ибра в этой компании явно лишний! И Кейн тоже........! кто-то из Челси получит приз скорее всего
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panmon
1492091233
Мхитарян должен быть... но тут победит Канте без вопросов
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Аристократ Олжик
1492094725
Я бы сказал, что лучший в этом году Лукаку, если бы не его отрицательная статистика против грандов, ведь большое количество матчей против топ-5, Эвертон провел тускло, а Лукаку там был один из . . .
Алексис выбыл из этого списка, когда объявил бойкот своим партнерам, бойкот был не долгим, но не незаметным . . .
Ибрагимович красавчик, но его команда в этом году не блещет, если бы АПЛ выбирала лучших из любой команды, то Ибра победил бы, а так, низкое положение в турнирной таблице МЮ, скажется на Ибре
Азар и Канте слов нет, даже не смотря что я болельщик Челси, я уверен, что они лучшие!!! Между Канте и Азаром выбрать кого то тяжело . . . Но, Канте снова доказал, что он на данный момент, лучший опорник АПЛ, да что там АПЛ, мира!!! А Азар, у него уже титул есть . . .
Кейн пожалуй ему бы я дал лучшего, если он в конце сезона обойдет таки Ромелу в гонке бомбардиров . . .
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Berikosha
1492099524
Азар и без вариантов
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ЧИНГИСХАН 90
1492099874
1. Азар более результативный! 2. Конте если у него было результат 10 голов было бы то он был первым кандидатом 3. Ибра если МЮ попадает тройку и обгонит всех бомбардиров то тогда может быть первым 4. Лукаку - хотябы еще 10 голов нужен(примерно 35 голов) но Эвертона ничего нету кроме стыковой места Лиги Европы! 5. Гарри Кейн вскорее всего не получит! Если достанется золотой бутса то возможно !? Но все равно под вопросом? 6. Санчес хорош но он должен идти Манчестер Сити! Может быть в следующим году!
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dddolphin
1492105661
Канте, потому как переоценить его роль в команде невозможно... Азар, потому как яркий, умный, активный, вновь показывающий огонь.. Лукаку, ибо танк или трактор - тягач)) Кейн...крут, но что-то с ним не то)) Санчес.. да! если б не его поступок...хотя и поступок, в целом, можно понять..но на команде он сказался негативно Ибрагимович...Да! он же "первый после бога") да и по факту, возраст, новая лига, новая команда, а он в порядке! Итого: Канте, Лукаку, Ибра.
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ali2004
1492107055
Ну тут скорее Канте или же Лукаку
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