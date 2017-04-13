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    Азар, Канте, Ибрагимович и Санчес – претенденты на звание игрока года в АПЛ

    Профессиональная футбольная ассоциация назвала список претендентов на звание игрока года в английской Премьер-лиге.

    За звание лучшего футболиста нынешнего сезона поборются Эден Азар, Н'Голо Канте (оба – «Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).

    Победитель будет избран по результатам голосования профессиональных футболистов, членов профсоюза игроков Англии, сообщает официальный твиттер ассоциации.

    Напомним, что лучшим игроком прошлого сезона стал полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2017 12:22
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +51

      ali2004 13 апреля 2017, 21:10

      Ну тут скорее Канте или же Лукаку

      0
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 13 апреля 2017, 20:47

      Канте, потому как переоценить его роль в команде невозможно...

      Азар, потому как яркий, умный, активный, вновь показывающий огонь..

      Лукаку, ибо танк или трактор - тягач))

      Кейн...крут, но что-то с ним не то))

      Санчес.. да! если б не его поступок...хотя и поступок, в целом, можно понять..но на команде он сказался негативно

      Ибрагимович...Да! он же "первый после бога")
      да и по факту, возраст, новая лига, новая команда, а он в порядке!


      Итого: Канте, Лукаку, Ибра.

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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 13 апреля 2017, 19:11

      1. Азар более результативный!
      2. Конте если у него было результат 10 голов было бы то он был первым кандидатом
      3. Ибра если МЮ попадает тройку и обгонит всех бомбардиров то тогда может быть первым
      4. Лукаку - хотябы еще 10 голов нужен(примерно 35 голов) но Эвертона ничего нету кроме стыковой места Лиги Европы!
      5. Гарри Кейн вскорее всего не получит! Если достанется золотой бутса то возможно !? Но все равно под вопросом?
      6. Санчес хорош но он должен идти Манчестер Сити! Может быть в следующим году!

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      Рейтинг: +273

      Berikosha 13 апреля 2017, 19:05

      Азар и без вариантов

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 13 апреля 2017, 17:45

      Я бы сказал, что лучший в этом году Лукаку, если бы не его отрицательная статистика против грандов, ведь большое количество матчей против топ-5, Эвертон провел тускло, а Лукаку там был один из . . .

      Алексис выбыл из этого списка, когда объявил бойкот своим партнерам, бойкот был не долгим, но не незаметным . . .

      Ибрагимович красавчик, но его команда в этом году не блещет, если бы АПЛ выбирала лучших из любой команды, то Ибра победил бы, а так, низкое положение в турнирной таблице МЮ, скажется на Ибре

      Азар и Канте слов нет, даже не смотря что я болельщик Челси, я уверен, что они лучшие!!! Между Канте и Азаром выбрать кого то тяжело . . . Но, Канте снова доказал, что он на данный момент, лучший опорник АПЛ, да что там АПЛ, мира!!! А Азар, у него уже титул есть . . .

      Кейн пожалуй ему бы я дал лучшего, если он в конце сезона обойдет таки Ромелу в гонке бомбардиров . . .

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 13 апреля 2017, 16:49

      Азар или Лукаку. На первом вся игра строится, второй отгружает постоянно по 2, по 3, а вроде иногда и по 4 мяча. Канте выжигает, так что опорнику вряд ли дадут, но в победе Лестера и скорее всего Челси его объем работы выполненной, ум и позиция вполне ключевую роль играют. Остальные не в тему. Ибра везде хорош, но на нём одном ничего не выиграешь, Кейн был травмирован, он вместе с Алли тандемом только достоин, а Санчеса вообще садят на скамейку часто, личная статистика дело хорошее, а вот командной игры то и нет.

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      Рейтинг: +2509

      panmon 13 апреля 2017, 16:47

      Мхитарян должен быть... но тут победит Канте без вопросов

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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 13 апреля 2017, 16:24

      Азар, и не спорьте.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 13 апреля 2017, 14:07

      Несмотря на то, что болею за МЮ, но Ибра в этой компании явно лишний! И Кейн тоже........! кто-то из Челси получит приз скорее всего

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      Рейтинг: +295

      Эд1970 13 апреля 2017, 13:23

      Канте самый полезный игрок в АПЛ

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