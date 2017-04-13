Азар, Канте, Ибрагимович и Санчес – претенденты на звание игрока года в АПЛ

Ну тут скорее Канте или же Лукаку
Профессиональная футбольная ассоциация назвала список претендентов на звание игрока года в английской Премьер-лиге.
За звание лучшего футболиста нынешнего сезона поборются Эден Азар, Н'Голо Канте (оба – «Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).
Победитель будет избран по результатам голосования профессиональных футболистов, членов профсоюза игроков Англии, сообщает официальный твиттер ассоциации.
Напомним, что лучшим игроком прошлого сезона стал полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез.
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— PFA (@PFA) 13 апреля 2017 г.