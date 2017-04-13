Азар, Канте, Ибрагимович и Санчес – претенденты на звание игрока года в АПЛ

Профессиональная футбольная ассоциация назвала список претендентов на звание игрока года в английской Премьер-лиге.
За звание лучшего футболиста нынешнего сезона поборются Эден Азар, Н'Голо Канте (оба – «Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).
Победитель будет избран по результатам голосования профессиональных футболистов, членов профсоюза игроков Англии, сообщает официальный твиттер ассоциации.
Напомним, что лучшим игроком прошлого сезона стал полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез.
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Источник: Бомбардир.ру
Алексис выбыл из этого списка, когда объявил бойкот своим партнерам, бойкот был не долгим, но не незаметным . . .
Ибрагимович красавчик, но его команда в этом году не блещет, если бы АПЛ выбирала лучших из любой команды, то Ибра победил бы, а так, низкое положение в турнирной таблице МЮ, скажется на Ибре
Азар и Канте слов нет, даже не смотря что я болельщик Челси, я уверен, что они лучшие!!! Между Канте и Азаром выбрать кого то тяжело . . . Но, Канте снова доказал, что он на данный момент, лучший опорник АПЛ, да что там АПЛ, мира!!! А Азар, у него уже титул есть . . .
Кейн пожалуй ему бы я дал лучшего, если он в конце сезона обойдет таки Ромелу в гонке бомбардиров . . .