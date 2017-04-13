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    Бурлаку стыдно за потерянные очки «Рубина» в Томске

    Защитник «Рубина» Тарас Бурлак признался, что в команде тяжело восприняли ничейный результат матча с «Томью» в рамках 22-го тура РФПЛ.

    «С «Уралом» по нашим воротам было 3 удара – 2 гола, с «Томью» 2 удара – 2 гола. Нужно забивать свои моменты и надежнее играть в защите.

    Команда сейчас очень сильно переживает. После игры мы просто 20 минут сидели в гробовой тишине в раздевалке. Не имели, права при всем уважении к Томску, потерять там очки. Нам стыдно, но остается только работать.

    Ошибки были несвойственны нам. Не хватило концентрации. Самбрано не совершит эти ошибки в 10 из 10 случаях в следующих матчах», – сказал Бурлак.

    Напомним, матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Томь» – «Рубин» закончился со счетом 2:2. Томская команда занимает последнюю, 16 строчку в турнирной таблице с 13 очками. «Рубин» располагается на 10 строке с 28 очками.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.04.2017 11:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 13 апреля 2017, 14:16

      надо играть а не о стыде говорить

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