Тухель: «Сегодня был не день «Боруссии», нам не повезло»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель признался, что два гола в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Монако» его команда забила себе сама, а третий стал следствием ошибки бокового судьи. При этом он отметил эффективность соперника в этой встрече.

«Во второй половине матча мы сыграли лучше, чем в первой. Первый гол нам забили из офсайда, второй гол Бендер забил в свои ворота, а в третьем мы сами допустили ошибку. Это почти что два автогола и один, засчитанный по ошибке.

После перерыва мы планировали прессинговать соперника и знали, что у нас будут шансы с увеличением разрывов между линиями. Но сегодня был не наш день, нам не повезло.

Что касается «Монако», то они сыграли очень эффективно. Не нужно забывать и о нашей кадровой ситуации: многие игроки не смогли сыграть, у нас не набралось игроков на скамейку запасных. Это совершенно абсурдная ситуация», – сказал Тухель.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Боруссия» – «Монако» завершился со счетом 2:3. Ответная встреча состоится в среду, 19 апреля.