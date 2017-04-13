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    Тухель: «Сегодня был не день «Боруссии», нам не повезло»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель признался, что два гола в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Монако» его команда забила себе сама, а третий стал следствием ошибки бокового судьи. При этом он отметил эффективность соперника в этой встрече.

    «Во второй половине матча мы сыграли лучше, чем в первой. Первый гол нам забили из офсайда, второй гол Бендер забил в свои ворота, а в третьем мы сами допустили ошибку. Это почти что два автогола и один, засчитанный по ошибке.

    После перерыва мы планировали прессинговать соперника и знали, что у нас будут шансы с увеличением разрывов между линиями. Но сегодня был не наш день, нам не повезло.

    Что касается «Монако», то они сыграли очень эффективно. Не нужно забывать и о нашей кадровой ситуации: многие игроки не смогли сыграть, у нас не набралось игроков на скамейку запасных. Это совершенно абсурдная ситуация», – сказал Тухель.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Боруссия» – «Монако» завершился со счетом 2:3. Ответная встреча состоится в среду, 19 апреля.

    Источник: ESPN

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    13.04.2017 07:58
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