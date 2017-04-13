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Быстров: «Зенит» непонятный какой-то»

13 апреля 2017, 06:05
11

Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров не стал торопиться с присвоением чемпионского титула столичному клубу. Он также отметил, что футбол клуба из Санкт-Петербурга ему непонятен.

Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая идущим третьим «Зенит» на восемь очков.

– Заслуживают ли по игре красно-белые титула? Пока рано судить. Сейчас скажу, что заслуживает, а через неделю клуб потерпит два поражения подряд, и все станут говорить: «Что это за команда?» Так что, поживем – увидим.

– А как вам нынешний «Зенит» и разговоры о том, что там не все в порядке?

– Где ни выступал, везде видел то, что со стороны называют дрязгами. Тем более многие журналисты хотят что-нибудь придумать и из какой-нибудь ерунды вылепить сенсацию. Поэтому пока говорить о каких-то скандалах в «Зените» не стоит. Главное, что команда непонятная какая-то. Не видно, в какой футбол хочет играть. Хотя исполнители в принципе хорошие.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Быстров Владимир
Комментарии (11)
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Каратель помойников
1492059962
правильно сказал,в принципе как и сам быстров,тоже непонятный
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zenitforever2015
1492060426
Он то как раз понятный. Как был г...., так им и остался.
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paracetamol
1492064571
Зато Вофик вполне понятный. Отовсюду гонят.
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firs04
1492066833
такого слабого Зенита не было давно, как и нашей сборной, да и как всего нашего Российского футбола
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xColaz
1492067483
Тоже мне новость) Зеный всегда непонятным странным клубом
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арейская
1492068058
Тут он прав, при Лучано микроклимат в команде был получше, пока не приобрели Халка с Витселем
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Архипелаг Гуляк
1492069406
Да чё там непонятного???Гамно!
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Мары
1492071239
Если не понятно, то на фига Быстров со своими непонятками вылез ? Сидел бы и дальше бамбук курил.
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Мясной63
1492107659
Быстров: -"нипанятна"))
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