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    Быстров: «Зенит» непонятный какой-то»

    Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров не стал торопиться с присвоением чемпионского титула столичному клубу. Он также отметил, что футбол клуба из Санкт-Петербурга ему непонятен.

    Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая идущим третьим «Зенит» на восемь очков.

    – Заслуживают ли по игре красно-белые титула? Пока рано судить. Сейчас скажу, что заслуживает, а через неделю клуб потерпит два поражения подряд, и все станут говорить: «Что это за команда?» Так что, поживем – увидим.

    – А как вам нынешний «Зенит» и разговоры о том, что там не все в порядке?

    – Где ни выступал, везде видел то, что со стороны называют дрязгами. Тем более многие журналисты хотят что-нибудь придумать и из какой-нибудь ерунды вылепить сенсацию. Поэтому пока говорить о каких-то скандалах в «Зените» не стоит. Главное, что команда непонятная какая-то. Не видно, в какой футбол хочет играть. Хотя исполнители в принципе хорошие.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.04.2017 06:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +65

      Мясной63 13 апреля 2017, 21:20

      Быстров: -"нипанятна"))

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 апреля 2017, 11:13

      Если не понятно, то на фига Быстров со своими непонятками вылез ?
      Сидел бы и дальше бамбук курил.

      -3
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 13 апреля 2017, 10:43

      Да чё там непонятного???Гамно!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 апреля 2017, 10:20

      Тут он прав, при Лучано микроклимат в команде был получше, пока не приобрели Халка с Витселем

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      Рейтинг: +886

      xColaz 13 апреля 2017, 10:11

      Тоже мне новость) Зеный всегда непонятным странным клубом

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      Рейтинг: +496

      firs04 13 апреля 2017, 10:00

      такого слабого Зенита не было давно, как и нашей сборной, да и как всего нашего Российского футбола

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 апреля 2017, 09:22

      Зато Вофик вполне понятный. Отовсюду гонят.

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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 13 апреля 2017, 08:13

      Он то как раз понятный. Как был г...., так им и остался.

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 13 апреля 2017, 08:06

      правильно сказал,в принципе как и сам быстров,тоже непонятный

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