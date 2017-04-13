Быстров: «Зенит» непонятный какой-то»

Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров не стал торопиться с присвоением чемпионского титула столичному клубу. Он также отметил, что футбол клуба из Санкт-Петербурга ему непонятен.

Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая идущим третьим «Зенит» на восемь очков.

– Заслуживают ли по игре красно-белые титула? Пока рано судить. Сейчас скажу, что заслуживает, а через неделю клуб потерпит два поражения подряд, и все станут говорить: «Что это за команда?» Так что, поживем – увидим.

– А как вам нынешний «Зенит» и разговоры о том, что там не все в порядке?

– Где ни выступал, везде видел то, что со стороны называют дрязгами. Тем более многие журналисты хотят что-нибудь придумать и из какой-нибудь ерунды вылепить сенсацию. Поэтому пока говорить о каких-то скандалах в «Зените» не стоит. Главное, что команда непонятная какая-то. Не видно, в какой футбол хочет играть. Хотя исполнители в принципе хорошие.