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    Шунин: «Хотя бы в ФНЛ нужно стать чемпионами»

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал досрочный выход своей команды в РФПЛ.

    – Впервые в истории «Динамо» вылетело и впервые поднялось. У нас праздник. Этот результат – в первую очередь для болельщиков. Я понимаю, что они ждут от нас чемпионства, но не этого. Но хотя бы в ФНЛ нужно стать чемпионами. Пускай малыми, но чемпионами.

    – Удавалось следить за ажиотажем вокруг «Динамо»?

    – В этом сезоне я практически не заглядываю в газеты и не смотрю новости, связанные с нашей командой. Да и вообще стараюсь поменьше следить за подобными историями. Для нас была одна цель – вернуться в РФПЛ, и мы ее добились.

    После 31-го тура ФНЛ столичный клуб занимает первое место в турнирной таблице.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.04.2017 00:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +281

      serhz 13 апреля 2017, 09:44

      Так оставайся там и будешь ещё не раз чемпионом ! - Пашу Погребняка тоже оставьте , ему всё равно где делить участь главного запасного

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      Рейтинг: +929

      ДСА 13 апреля 2017, 05:17

      Будет теперь кого громить в дерби остальным московским командам.

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