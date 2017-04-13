Шунин: «Хотя бы в ФНЛ нужно стать чемпионами»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал досрочный выход своей команды в РФПЛ.

– Впервые в истории «Динамо» вылетело и впервые поднялось. У нас праздник. Этот результат – в первую очередь для болельщиков. Я понимаю, что они ждут от нас чемпионства, но не этого. Но хотя бы в ФНЛ нужно стать чемпионами. Пускай малыми, но чемпионами.

– Удавалось следить за ажиотажем вокруг «Динамо»?

– В этом сезоне я практически не заглядываю в газеты и не смотрю новости, связанные с нашей командой. Да и вообще стараюсь поменьше следить за подобными историями. Для нас была одна цель – вернуться в РФПЛ, и мы ее добились.

После 31-го тура ФНЛ столичный клуб занимает первое место в турнирной таблице.