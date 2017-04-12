Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дибала: «Я счастлив в «Ювентусе», продление контракта близко к завершению»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился информацией о продлении соглашения с итальянским клубом. Ранее сообщалось о том, что футболист останется в Турине минимум до 2021 года.

    «Я счастлив в «Ювентусе». Продление контракта с клубом находится на завершающей стадии. Хочу извлечь максимальную выгоду из своего пребывания здесь. Буду стараться радовать своих болельщиков», — сказал 23-летний аргентинец.

    В нынешнем сезоне на счету Дибалы 16 голов и восемь результативных передачи в 36-ти матчах всех турниров. Форвард оформил дубль в ворота «Барселоны» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2017 20:35
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 12 апреля 2017, 22:51

      Всё правильно, оставайся, парень!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11