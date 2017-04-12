Дибала: «Я счастлив в «Ювентусе», продление контракта близко к завершению»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился информацией о продлении соглашения с итальянским клубом. Ранее сообщалось о том, что футболист останется в Турине минимум до 2021 года.

«Я счастлив в «Ювентусе». Продление контракта с клубом находится на завершающей стадии. Хочу извлечь максимальную выгоду из своего пребывания здесь. Буду стараться радовать своих болельщиков», — сказал 23-летний аргентинец.

В нынешнем сезоне на счету Дибалы 16 голов и восемь результативных передачи в 36-ти матчах всех турниров. Форвард оформил дубль в ворота «Барселоны» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.