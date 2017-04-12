Червиченко уверен, что «Спартак» выиграет РФПЛ даже в случае поражения от «Зенита»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил уверенность, что московский клуб в этом сезоне станет чемпионом России. По мнению Червиченко, красно-белые завоюют титул даже в случае поражения от «Зенита» в матче 23-го тура РФПЛ.

«После прошедшего 22-го тура РФПЛ «Спартак» спокойно может надевать золотые медали, гонка закончилась. ЦСКА и «Зенит» в нынешнем их состоянии не смогут составить красно-белым конкуренцию. Даже если «Спартак» проиграет питерскому клубу, отрыв в пять очков он сохранит. Впереди будет всего два сложных матча – с ЦСКА и «Ростовом», и в одном из них команда Массимо Карреры обязательно завоюет очки.

Все остальные игры можно назвать проходными. Можно считать, что за восемь туров до конца чемпионата чемпионская гонка закончилась, а кто там станет вторым, болельщикам не очень интересно», — сказал Червиченко.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет состоится 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».