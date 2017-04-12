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  • Червиченко уверен, что «Спартак» выиграет РФПЛ даже в случае поражения от «Зенита»

Червиченко уверен, что «Спартак» выиграет РФПЛ даже в случае поражения от «Зенита»

12 апреля 2017, 14:53
26

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил уверенность, что московский клуб в этом сезоне станет чемпионом России. По мнению Червиченко, красно-белые завоюют титул даже в случае поражения от «Зенита» в матче 23-го тура РФПЛ.

«После прошедшего 22-го тура РФПЛ «Спартак» спокойно может надевать золотые медали, гонка закончилась. ЦСКА и «Зенит» в нынешнем их состоянии не смогут составить красно-белым конкуренцию. Даже если «Спартак» проиграет питерскому клубу, отрыв в пять очков он сохранит. Впереди будет всего два сложных матча – с ЦСКА и «Ростовом», и в одном из них команда Массимо Карреры обязательно завоюет очки.

Все остальные игры можно назвать проходными. Можно считать, что за восемь туров до конца чемпионата чемпионская гонка закончилась, а кто там станет вторым, болельщикам не очень интересно», — сказал Червиченко.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет состоится 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Червиченко Андрей
Комментарии (26)
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B.G.
1491998930
червиченко как говно в прорубе...то выиграет, то не выиграет... ромашка - любит не любит..................
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Asbjorn
1491999347
совсем недавно он говорил ,что спартак чемпионом не станет,быстро переобулся
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Filllllll
1492000574
Сглазить хочет, хитрый хряк
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VVM1964
1492000690
ЧЕМПИОНОМ СПАРТАК БУДЕТ ТОГДА , КОГДА ДОГНАТЬ ЕГО НЕ БУДЕТ УЖЕ ДАЖЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ ВОЗМОЖНО , А СЕЙЧАС РАНО " ВЕШАТЬ МЕДАЛИ " - НАДО ПРОДОЛЖАТЬ БОРОТЬСЯ .
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Garrincha58
1492003056
Спартак на 99,9 проц. чемпион, а официально это будет известно думаю за три тура до конца чемпионата. Я не болельщик Спартака но реальность есть реальность за таое короткое время отрыв в 8 очков не отыгрывается кто то скажет всякое бывает но не в этот раз просто некому это сделать нету сейчас команды которая бы смогла догнать Спартак
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ajoq
1492003284
"Все остальные игры можно назвать проходными" - вот поэтому случаются ситуации, когда команда упускает чемпионство, решив заранее, что дело в шляпе. Слава богам, что ты не в структуре клуба.
На этом фоне приятно наблюдать за Каррерой. Он еще в межсезонье настраивал коллектив на 13 финалов. Осталось 8 финалов, Андрей. Никаких проходных матчей не будет. Все настраиваются на Спартак, как на последний бой.
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momwig_
1492008209
Вот же гаденыш - не вышло вывести из равновесия обливая помоями, так он теперь рассчитывает расслабить. Да кто тебя слушает, чудило?!..
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DZHEK_VOROBEY1987
1492011583
Спартак выиграет чемпионат,я даже и не сомневаюсь.
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Burunduk
1492011727
Мне лично не интересно и кто первым будет, кабинетный ЧР из года в год смотреть не особо. У меня интерес вызывают только еврокубки, хотя и там мы в опе.
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Мары
1492023061
Какой же Червь всё таки урод. Достала эта сволочь делить шкуру не убитого медведя. Так говорить, это не уважать своих соперников и ничтоже сумяще предполагать, что соперники в ответ будут уважать тебя. Ублюдок !
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