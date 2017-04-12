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    Червиченко уверен, что «Спартак» выиграет РФПЛ даже в случае поражения от «Зенита»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил уверенность, что московский клуб в этом сезоне станет чемпионом России. По мнению Червиченко, красно-белые завоюют титул даже в случае поражения от «Зенита» в матче 23-го тура РФПЛ.

    «После прошедшего 22-го тура РФПЛ «Спартак» спокойно может надевать золотые медали, гонка закончилась. ЦСКА и «Зенит» в нынешнем их состоянии не смогут составить красно-белым конкуренцию. Даже если «Спартак» проиграет питерскому клубу, отрыв в пять очков он сохранит. Впереди будет всего два сложных матча – с ЦСКА и «Ростовом», и в одном из них команда Массимо Карреры обязательно завоюет очки.

    Все остальные игры можно назвать проходными. Можно считать, что за восемь туров до конца чемпионата чемпионская гонка закончилась, а кто там станет вторым, болельщикам не очень интересно», — сказал Червиченко.

    Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет состоится 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.04.2017 14:53
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 13 апреля 2017, 12:28

      Червь лярва

      0
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      Рейтинг: +387

      petlyra 13 апреля 2017, 02:57

      В этом году Спартак больше всех достоин чемпионства. И играл стабильнее всех, и настрой появился, и проблем в команде нет, в отличие от конкурентов.

      0
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      Рейтинг: +26

      Дмитрий(кб) 13 апреля 2017, 01:14

      Спартак выиграет РФПЛ даже если Червиченко в этом не уверен.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 апреля 2017, 21:51

      Какой же Червь всё таки урод.
      Достала эта сволочь делить шкуру не убитого медведя.
      Так говорить, это не уважать своих соперников и ничтоже сумяще предполагать, что соперники в ответ будут уважать тебя.
      Ублюдок !

      -3
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 12 апреля 2017, 20:41

      Последние годы у меня Спартак тесно ассоциируется с лондонским Арсеналом.
      И игроки не хуже других, и тренеры вроде как адекватные и тактически грамотны
      Но, могут в любой момент влететь любому сопернику
      Хотя, стоит отметить, в этом сезоне, Спартак наиболее стабилен, за последний пяток лет
      И, что самое главное, у них появился характер, которого так не хватает Арсеналу Арсена...
      А, к чему это я.. От Спартака можно ожидать чего угодно, даже в удачно складывающемся сезоне.
      Обыграть ЦСКА, Зенит, а потом слить пару-тройку матчей середнякам Спартак может, причем просто от того, что давно не было такого успеха на внутренней арене...
      Ну, а если Спартак все же возьмет первое место, значит, заслужили, значит они просто сильнее в этом году.



      ЗЫ: Хотя сам я, конечно, желаю удачи Гончаренко и любимым красно-синим :)

      1
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 12 апреля 2017, 20:23

      Послушал жену и отказался от такого гимароя!!! Столько бабла потерял.
      Что же ты за бизнесмен такой?

      -1
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      Рейтинг: +148

      Aviator 12 апреля 2017, 20:09

      Как этот порося переобувается находу....

      0
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      Рейтинг: +893

      Krics 12 апреля 2017, 19:57

      Нет слов....

      0
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      Рейтинг: +528

      Burunduk 12 апреля 2017, 18:42

      Мне лично не интересно и кто первым будет, кабинетный ЧР из года в год смотреть не особо. У меня интерес вызывают только еврокубки, хотя и там мы в опе.

      -2
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 12 апреля 2017, 18:39

      Спартак выиграет чемпионат,я даже и не сомневаюсь.

      2
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