Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой: «Если «Спартак» обыграет «Зенит», то его можно будет назвать чемпионом»

Мостовой: «Если «Спартак» обыграет «Зенит», то его можно будет назвать чемпионом»

11 апреля 2017, 19:16
25

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом». По мнению Мостового, если красно-белые смогут одержать победу, они станут чемпионами.

«Вы знаете, если «Спартак» сможет обыграть «Зенит», то его можно будет назвать чемпионом. Еще до начала сезона я говорил, что у «Зенита» имеются проблемы. Они были, есть и будут. Главная из них – это уход Халка. Для «Зенита» это действительно огромная потеря.

Хотя многие говорили, что сейчас придут новые игроки и команда заиграет в другой футбол, но такого человека, который смог бы решать исход игры в одиночку, так и нет. Я не вижу состава у «Зенита». Есть четыре основных игрока, а остальные постоянно меняются», – сказал Мостовой.

Встреча состоится 16 апреля в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Халк Мостовой Александр
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1491927815
Мостовой, а если будет ничья тогда может обеих объявить чемпионами
Ответить
policepnz
1491927825
очередной бред, аля червяк
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1491928312
В чём то он прав. Я бы уже сейчас назвал чемпиона.. Но,не слишком ли клубы зависят от одного игрока? Зенит от Халка, ЦСКА от Лава,Спартак от Промеса? Слишком рискованно. В еврокубках их может не оказаться, по разным причинам, и тогда..мы будем злорадствовать над игрой голкиперов..
Ответить
Мары
1491935686
Ну что ж, ждём победы. За осеннюю игру надо мстить.
Ответить
Дмитрий(кб)
1491944706
Спартак можно называть чемпионом независимо от результатов любого матча.
Ответить
aleks.meskini12
1491946192
Про ЦСКА не надо забывать
Ответить
TRELL
1491949886
Рванем народную команду. А потом за Цска будем болеть! Спартак ещё ошибётся...
Ответить
DZHEK_VOROBEY1987
1491969292
Ещё не факт что Цска у Ростова выиграет.
Ответить
FCZenit1990
1491976751
Посмотрим
Ответить
chempion_cska
1491998810
Проиграет и не станет чемпионом, однако.
Ответить
Главные новости
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
3
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
1
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
6
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
1
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
2
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Все новости
Все новости
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
1
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
1
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
2
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
3
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
9
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
1
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
2
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
4
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
3
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+