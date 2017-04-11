Мостовой: «Если «Спартак» обыграет «Зенит», то его можно будет назвать чемпионом»

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом». По мнению Мостового, если красно-белые смогут одержать победу, они станут чемпионами.

«Вы знаете, если «Спартак» сможет обыграть «Зенит», то его можно будет назвать чемпионом. Еще до начала сезона я говорил, что у «Зенита» имеются проблемы. Они были, есть и будут. Главная из них – это уход Халка. Для «Зенита» это действительно огромная потеря.

Хотя многие говорили, что сейчас придут новые игроки и команда заиграет в другой футбол, но такого человека, который смог бы решать исход игры в одиночку, так и нет. Я не вижу состава у «Зенита». Есть четыре основных игрока, а остальные постоянно меняются», – сказал Мостовой.

Встреча состоится 16 апреля в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.