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    Мостовой: «Если «Спартак» обыграет «Зенит», то его можно будет назвать чемпионом»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом». По мнению Мостового, если красно-белые смогут одержать победу, они станут чемпионами.

    «Вы знаете, если «Спартак» сможет обыграть «Зенит», то его можно будет назвать чемпионом. Еще до начала сезона я говорил, что у «Зенита» имеются проблемы. Они были, есть и будут. Главная из них – это уход Халка. Для «Зенита» это действительно огромная потеря.

    Хотя многие говорили, что сейчас придут новые игроки и команда заиграет в другой футбол, но такого человека, который смог бы решать исход игры в одиночку, так и нет. Я не вижу состава у «Зенита». Есть четыре основных игрока, а остальные постоянно меняются», – сказал Мостовой.

    Встреча состоится 16 апреля в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Спорт FM

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    11.04.2017 19:16
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 12 апреля 2017, 20:15

      Если цска не потеряет очки с Ростовом. то интрига за золото останется.
      зенит,как не странно, при таких вливаниях, никто за лидера уже не считает!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 12 апреля 2017, 15:06

      Проиграет и не станет чемпионом, однако.

      1
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 12 апреля 2017, 08:59

      Посмотрим

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 12 апреля 2017, 06:54

      Ещё не факт что Цска у Ростова выиграет.

      -1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 апреля 2017, 01:42

      Луческу только попробуй проиграть этот матч очень важен

      1
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      Рейтинг: +422

      TRELL 12 апреля 2017, 01:31

      Рванем народную команду. А потом за Цска будем болеть! Спартак ещё ошибётся...

      -1
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 12 апреля 2017, 00:29

      Про ЦСКА не надо забывать

      1
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      Рейтинг: +26

      Дмитрий(кб) 12 апреля 2017, 00:05

      Спартак можно называть чемпионом независимо от результатов любого матча.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +549

      Жентус 11 апреля 2017, 23:28

      А если не обыграют?))

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 апреля 2017, 22:49

      Месть за судейский беспредел в первом круге.

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