Колосков заявил, что у «Зенита» нет игры и внутри команды не все в порядке

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Зенит» в данный момент не является единым сплоченным коллективом, кроме того, у петербуржцев отсутствует командная игра. По его мнению, все это снижает шансы сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство.

«У «Зенита» нет игры, что является самым главным. Плюс перепалка между Шатовым и главным тренером говорит о том, что внутри не все в порядке, что тоже снижает шансы. Но главное, повторюсь, нет игры. Это разрозненная команда: Мигель Данни сам по себе, Артем Дзюба сам по себе. Нет командной, как оркестр, игры, как было когда-то», – сказал Колосков.

После 22-х туров «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков. В ближайшее воскресенье командам предстоит провести очную встречу в Москве.