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    Колосков заявил, что у «Зенита» нет игры и внутри команды не все в порядке

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Зенит» в данный момент не является единым сплоченным коллективом, кроме того, у петербуржцев отсутствует командная игра. По его мнению, все это снижает шансы сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство.

    «У «Зенита» нет игры, что является самым главным. Плюс перепалка между Шатовым и главным тренером говорит о том, что внутри не все в порядке, что тоже снижает шансы. Но главное, повторюсь, нет игры. Это разрозненная команда: Мигель Данни сам по себе, Артем Дзюба сам по себе. Нет командной, как оркестр, игры, как было когда-то», – сказал Колосков.

    После 22-х туров «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков. В ближайшее воскресенье командам предстоит провести очную встречу в Москве.

    Источник: Р-Спорт

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    11.04.2017 13:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 апреля 2017, 01:51

      Единодушие по этому поводу пугает , но и не поспоришь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 апреля 2017, 18:33

      Да мы и сами видим, не слепые )

      1
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    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 11 апреля 2017, 17:22

      Абсолютно согласен...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 11 апреля 2017, 17:18

      ...а что,разве Колосков жив???

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Evgeni1952 11 апреля 2017, 22:43

      а че колосок твой дружбан?

      0
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 11 апреля 2017, 16:57

      А ещё у Зенита мало настощих болельщиков, не всё ок со стадионом и совсем беда с совестью.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 апреля 2017, 15:08

      он наверное только вчера с дачи приехал и решил нам всем глаза открыть

      -1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 11 апреля 2017, 13:55

      Ну это и без него понятно...

      3
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      Рейтинг: +415

      Влад-20 11 апреля 2017, 13:22

      тренера нет, стадиона нет, сплоченной команды нет..... газпром отвернется и самого названия не будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 11 апреля 2017, 13:19

      да это и так видно.. жду 3-1 победу Спартака...

      2
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