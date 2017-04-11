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  • Колосков заявил, что у «Зенита» нет игры и внутри команды не все в порядке

Колосков заявил, что у «Зенита» нет игры и внутри команды не все в порядке

11 апреля 2017, 13:10
11

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Зенит» в данный момент не является единым сплоченным коллективом, кроме того, у петербуржцев отсутствует командная игра. По его мнению, все это снижает шансы сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство.

«У «Зенита» нет игры, что является самым главным. Плюс перепалка между Шатовым и главным тренером говорит о том, что внутри не все в порядке, что тоже снижает шансы. Но главное, повторюсь, нет игры. Это разрозненная команда: Мигель Данни сам по себе, Артем Дзюба сам по себе. Нет командной, как оркестр, игры, как было когда-то», – сказал Колосков.

После 22-х туров «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков. В ближайшее воскресенье командам предстоит провести очную встречу в Москве.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (11)
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RedGreenHooligan
1491905944
да это и так видно.. жду 3-1 победу Спартака...
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Влад-20
1491906121
тренера нет, стадиона нет, сплоченной команды нет..... газпром отвернется и самого названия не будет.
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mihail200606
1491908114
Ну это и без него понятно...
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Garrincha58
1491912491
он наверное только вчера с дачи приехал и решил нам всем глаза открыть
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Павелий
1491919072
А ещё у Зенита мало настощих болельщиков, не всё ок со стадионом и совсем беда с совестью.
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FaTeK1945ru
1491920337
...а что,разве Колосков жив???
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qwera 1969
1491920522
Абсолютно согласен...
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APchelov
1491924825
Да мы и сами видим, не слепые )
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Zubo
1491951081
Единодушие по этому поводу пугает , но и не поспоришь...
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