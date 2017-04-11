Каррера недоволен игрой Ещенко, клуб хочет расстаться с футболистом

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко по окончании сезона, скорее всего, покинет московский клуб. Руководство красно-белых не планирует продлевать контракт с 33-летним россиянином, который истекает этим летом.

По информации источника, тренерский штаб команды и лично главный тренер Массимо Каррера недовольны уровнем игры футболиста.

«По мнению Карреры, Ещенко не хватает профессионализма и класса, что сказывается на уровне его игры практически в каждом матче. При этом тренерский штаб не может предъявить футболисту претензий в части самоотдачи — на тренировках Андрей старается делать все, что от него требуют наставники, адекватно воспринимает критику, проводит работу над ошибками. И все же на сегодня Каррера не видит смысла продлевать контракт с возрастным защитником. Специалист рассчитывает, что летом клуб сможет приобрести на эту позицию более квалифицированного молодого футболиста», – сообщил источник, близкий к ситуации.

В нынешнем сезоне чемпионата России Ещенко забил один гол и сделал одну результативную передачу в 19 матчах.