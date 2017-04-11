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  • Каррера недоволен игрой Ещенко, клуб хочет расстаться с футболистом

Каррера недоволен игрой Ещенко, клуб хочет расстаться с футболистом

11 апреля 2017, 10:32
30

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко по окончании сезона, скорее всего, покинет московский клуб. Руководство красно-белых не планирует продлевать контракт с 33-летним россиянином, который истекает этим летом.

По информации источника, тренерский штаб команды и лично главный тренер Массимо Каррера недовольны уровнем игры футболиста.

«По мнению Карреры, Ещенко не хватает профессионализма и класса, что сказывается на уровне его игры практически в каждом матче. При этом тренерский штаб не может предъявить футболисту претензий в части самоотдачи — на тренировках Андрей старается делать все, что от него требуют наставники, адекватно воспринимает критику, проводит работу над ошибками. И все же на сегодня Каррера не видит смысла продлевать контракт с возрастным защитником. Специалист рассчитывает, что летом клуб сможет приобрести на эту позицию более квалифицированного молодого футболиста», – сообщил источник, близкий к ситуации.

В нынешнем сезоне чемпионата России Ещенко забил один гол и сделал одну результативную передачу в 19 матчах.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (30)
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x-x-x-x-x
1491896317
не плохим был игроком но наверное возрость береть своё. некоторые могут дольше а некоторые так рано могуть сдать
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Д Альбертини
1491896369
Эх.. единственный земляк, который играет в Спартаке. Удачи Андрею в дальнейшем!
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Pro100Kid
1491896640
Благо Тигиев вполне неплохо себя проявляет + молод и возможно вырастет у Карреры. А Ещенко удачи в любом случае!
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RedGreenHooligan
1491897010
Тигиева выкупайте..к нему притензий намного меньше, чем к Ещенко и даже к Комбарову...
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filosof sparty
1491897257
Всё по делу, Андрюха боец, но игрок средний... Удачи ему в дальнейшем, любой середняк он усилит однозначно
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Valera-Verim
1491897638
Дайте Тигиеву дорогу,он сможет.
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Gazelvagen877
1491901496
Джикия ему афигенная замена.он доказал в уфе иастерство
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Чеба
1491901972
Апплодисменты!
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Atom2020
1491902877
Уж тогда до кучи и Комбарова нужно убирать ... два сапога - пара ... левый и правый ... оба куда-то носятся и никуда при этом не успевают ... ну разве что навес пульнуть могут, да и то через раз ... и Самедов как-то ни туда ни сюда ... в нападении остро сыграть не может, особенно против нормальных защитников ... в защите подстраховать - вообще ноль.
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Lester84
1491905087
Интересно, а Кутеповым он доволен?))
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