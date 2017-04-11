Каррера недоволен игрой Ещенко, клуб хочет расстаться с футболистом

Большинство защитников требует замены. Андрей проводит сезон на своем уровне. Он - часть команды, которая движется к чемпионству впервые за достаточно долгое время. И он войдет в историю команды. Но надо расти. И в этом Каррера прав. Каждое трансферное окно надо делать один-два шага вперёд в плане состава. Иначе неизбежен откат назад, как это произошло с обороной ЦСКА и сборной.
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко по окончании сезона, скорее всего, покинет московский клуб. Руководство красно-белых не планирует продлевать контракт с 33-летним россиянином, который истекает этим летом.
По информации источника, тренерский штаб команды и лично главный тренер Массимо Каррера недовольны уровнем игры футболиста.
«По мнению Карреры, Ещенко не хватает профессионализма и класса, что сказывается на уровне его игры практически в каждом матче. При этом тренерский штаб не может предъявить футболисту претензий в части самоотдачи — на тренировках Андрей старается делать все, что от него требуют наставники, адекватно воспринимает критику, проводит работу над ошибками. И все же на сегодня Каррера не видит смысла продлевать контракт с возрастным защитником. Специалист рассчитывает, что летом клуб сможет приобрести на эту позицию более квалифицированного молодого футболиста», – сообщил источник, близкий к ситуации.
В нынешнем сезоне чемпионата России Ещенко забил один гол и сделал одну результативную передачу в 19 матчах.