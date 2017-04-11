Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера недоволен игрой Ещенко, клуб хочет расстаться с футболистом

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко по окончании сезона, скорее всего, покинет московский клуб. Руководство красно-белых не планирует продлевать контракт с 33-летним россиянином, который истекает этим летом.

    По информации источника, тренерский штаб команды и лично главный тренер Массимо Каррера недовольны уровнем игры футболиста.

    «По мнению Карреры, Ещенко не хватает профессионализма и класса, что сказывается на уровне его игры практически в каждом матче. При этом тренерский штаб не может предъявить футболисту претензий в части самоотдачи — на тренировках Андрей старается делать все, что от него требуют наставники, адекватно воспринимает критику, проводит работу над ошибками. И все же на сегодня Каррера не видит смысла продлевать контракт с возрастным защитником. Специалист рассчитывает, что летом клуб сможет приобрести на эту позицию более квалифицированного молодого футболиста», – сообщил источник, близкий к ситуации.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Ещенко забил один гол и сделал одну результативную передачу в 19 матчах.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2017 10:32
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 11 апреля 2017, 21:47

      Большинство защитников требует замены. Андрей проводит сезон на своем уровне. Он - часть команды, которая движется к чемпионству впервые за достаточно долгое время. И он войдет в историю команды. Но надо расти. И в этом Каррера прав. Каждое трансферное окно надо делать один-два шага вперёд в плане состава. Иначе неизбежен откат назад, как это произошло с обороной ЦСКА и сборной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 11 апреля 2017, 18:58

      Да,Ещенко что-то последнее время не впечатляет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 апреля 2017, 18:37

      Каррера полностью освоился. Теперь он точно главный у хрюшек

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 11 апреля 2017, 18:36

      В отборе никакой, а когда бежит в атаку, постоянно проваливается. Удивительно, как этого не видят "специалисты", в т.ч. в сборной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 11 апреля 2017, 16:27

      Мда.Не оценили,а ведь так хорошо ромбики смоктает

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      yurdin > Klaido 11 апреля 2017, 22:47

      Он с этим свистком в .опе все матчи в Динамо играл,поэтому вам его и спихнули.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 11 апреля 2017, 13:28

      Вброс перед матчем с бомжами !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 апреля 2017, 13:04

      Интересно, а Кутеповым он доволен?))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN > Lester84 11 апреля 2017, 17:34

      у Кутепова есть плюс - молодость - соответственно в озможность роста профессионального....у Ещенко,к сожалению,нет такой

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN > Lester84 11 апреля 2017, 17:36

      нет такой форы - хотя,в начале карьеры за СПАРТАК,он выглядел неплохо....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 апреля 2017, 12:31

      Караваева бы хорошо,но он не пойдет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 11 апреля 2017, 12:27

      Уж тогда до кучи и Комбарова нужно убирать ... два сапога - пара ... левый и правый ... оба куда-то носятся и никуда при этом не успевают ... ну разве что навес пульнуть могут, да и то через раз ... и Самедов как-то ни туда ни сюда ... в нападении остро сыграть не может, особенно против нормальных защитников ... в защите подстраховать - вообще ноль.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN > Atom2020 11 апреля 2017, 17:40

      Самед ещё адаптируется и покажет себя - уверен...а вот от Комбарова прогресса,думаю,уже не дождаться...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > SPACE TRUCKIN 11 апреля 2017, 18:18

      Дак Самеду не к чему уже адаптироваться ... в нападении есть лучше него ... в защите он никакой ... бороздить всю бровку точно не сможет ... на замену разве что ... Комбарова уже давно пора менять на более техничного игрока ... ровно также, как и Ещенко с другого фланга ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN > Atom2020 12 апреля 2017, 05:22

      тут надо помнить про лимит ещё...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 11 апреля 2017, 12:12

      Апплодисменты!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11