«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Янузая в другой клуб

«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с полузащитником Аднаном Янузаем. Утверждается, что руководство «красных дьяволов» приняло решение продать 22-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

Напомним, ранее главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью заявил, что принял решение по Янузаю, но не собирается озвучивать его в прессе.

По информации источника, в услугах игрока сборной Бельгии заинтересованы многие европейские команды.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Янузай, выступая на правах аренды за «Сандерленд», отметился одной результативной передачей в 21 матче.