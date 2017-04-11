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    «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Янузая в другой клуб

    «Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с полузащитником Аднаном Янузаем. Утверждается, что руководство «красных дьяволов» приняло решение продать 22-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

    Напомним, ранее главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью заявил, что принял решение по Янузаю, но не собирается озвучивать его в прессе.

    По информации источника, в услугах игрока сборной Бельгии заинтересованы многие европейские команды.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Янузай, выступая на правах аренды за «Сандерленд», отметился одной результативной передачей в 21 матче.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    11.04.2017 07:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 12 апреля 2017, 05:42

      Загубили пацана!Без игровой практики не сильно то и поиграешь!!!

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 11 апреля 2017, 17:11

      А ведь когда-то думали, что он станет звездой... А Янузаю явно нужно менять клуб или даже чемпионат. Если он и в Сандерленде не заиграл, то...

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 11 апреля 2017, 08:43

      А Янузае что то совсем не слышно , может еще найдет себя!

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 11 апреля 2017, 07:35

      Чё то про него уже все забыли

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 11 апреля 2017, 07:24

      ещё молодой, всё впереди

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