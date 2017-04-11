Венгер: «Нет настроения говорить о моем будущем. Меня больше волнует результат матча с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» (0:3) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

«Мы проиграли слишком много единоборств, за что и поплатились. Не вижу простого объяснения этому. Сложно разобраться непосредственно после матча. Не думаю, что это входило в планы моих игроков, но мы проиграли борьбу в решающий момент. На высоком уровне так выигрываются матчи. Понимаю, что наши болельщики расстроены, как и мы все сегодня. «Пэлас» играл хорошо, доказав неслучайность победы над «Челси». Мы в тяжелой ситуации, и сегодняшний матч нас не выручил.

На каждой пресс-конференции меня спрашивают о будущем, но сейчас у меня нет настроения говорить о нем. Меня больше волнует наш результат в матче.

Скажется ли мое решение о будущем на игроках? Не думаю», — сказал француз.

«Канониры» занимают шестую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.