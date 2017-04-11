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  • Венгер: «Нет настроения говорить о моем будущем. Меня больше волнует результат матча с «Кристал Пэлас»

Венгер: «Нет настроения говорить о моем будущем. Меня больше волнует результат матча с «Кристал Пэлас»

11 апреля 2017, 01:30
11

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» (0:3) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

«Мы проиграли слишком много единоборств, за что и поплатились. Не вижу простого объяснения этому. Сложно разобраться непосредственно после матча. Не думаю, что это входило в планы моих игроков, но мы проиграли борьбу в решающий момент. На высоком уровне так выигрываются матчи. Понимаю, что наши болельщики расстроены, как и мы все сегодня. «Пэлас» играл хорошо, доказав неслучайность победы над «Челси». Мы в тяжелой ситуации, и сегодняшний матч нас не выручил.

На каждой пресс-конференции меня спрашивают о будущем, но сейчас у меня нет настроения говорить о нем. Меня больше волнует наш результат в матче.

Скажется ли мое решение о будущем на игроках? Не думаю», — сказал француз.

«Канониры» занимают шестую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (11)
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Arsenal Tula LDPR
1491866124
Уйди уже пожалуйста.
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Romio-xxx
1491867129
Он мне чем то Сёмина напоминает...
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ДСА
1491877247
Такого разгрома не ожидал никто.
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lekseij2007
1491884256
Лестер так же слил своего. Уйдёт Арсен и всем на удивление команда заиграет.
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WhiteEgon
1491886649
Будет сидеть в Арсенале пока в чемпионшип не вылетит.
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dudarik
1491887512
Походу кончился Венгер...
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ЮЗИК
1491889271
Встряхнуть состав надо,нечто похожее было с Жозе в Челси,с Раньери в Лестере.Напоминает слив тренера.
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Ник_ЦСКА
1491890263
Уёбк.., даже на гол не наиграли, в отставку нах..
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tilvan
1491901439
Слабая линия обороны и невнятные опорники. Как будто никто из тренеров этого не видит. Плохой выбор позиции, на подборе практически никого, у штрафной никто не накрывает.
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САНЁК17
1491927994
По виду Венгер не разу не не имел нормальную настроение.
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