Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер: «Нет настроения говорить о моем будущем. Меня больше волнует результат матча с «Кристал Пэлас»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» (0:3) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

    «Мы проиграли слишком много единоборств, за что и поплатились. Не вижу простого объяснения этому. Сложно разобраться непосредственно после матча. Не думаю, что это входило в планы моих игроков, но мы проиграли борьбу в решающий момент. На высоком уровне так выигрываются матчи. Понимаю, что наши болельщики расстроены, как и мы все сегодня. «Пэлас» играл хорошо, доказав неслучайность победы над «Челси». Мы в тяжелой ситуации, и сегодняшний матч нас не выручил.

    На каждой пресс-конференции меня спрашивают о будущем, но сейчас у меня нет настроения говорить о нем. Меня больше волнует наш результат в матче.

    Скажется ли мое решение о будущем на игроках? Не думаю», — сказал француз.

    «Канониры» занимают шестую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2017 01:30
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 11 апреля 2017, 19:26

      По виду Венгер не разу не не имел нормальную настроение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 11 апреля 2017, 12:03

      Слабая линия обороны и невнятные опорники. Как будто никто из тренеров этого не видит.
      Плохой выбор позиции, на подборе практически никого, у штрафной никто не накрывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 11 апреля 2017, 08:57

      Уёбк.., даже на гол не наиграли, в отставку нах..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 11 апреля 2017, 08:41

      Встряхнуть состав надо,нечто похожее было с Жозе в Челси,с Раньери в Лестере.Напоминает слив тренера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      dudarik 11 апреля 2017, 08:11

      Походу кончился Венгер...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 11 апреля 2017, 07:57

      Будет сидеть в Арсенале пока в чемпионшип не вылетит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 апреля 2017, 07:19

      видимо Венгеру на пенсию пора...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 11 апреля 2017, 07:17

      Лестер так же слил своего. Уйдёт Арсен и всем на удивление команда заиграет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 11 апреля 2017, 05:20

      Такого разгрома не ожидал никто.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 11 апреля 2017, 02:32

      Он мне чем то Сёмина напоминает...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11