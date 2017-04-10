«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» поспорят за Заху

Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Сообщается, что в летнее трансферное окно Заха будет одной из приоритетных целей клуба. «Тоттенхэм» тоже претендует на игрока.

Трансферная стоимость ивуарийского форварда оценивается в 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей в английской Премьер-лиге, забив шесть голов и сделав десять результативных передач.

«Кристал Пэлас» планирует сохранить игрока, увеличив его зарплату до 110 тысяч фунтов в неделю.

Игрок провел 88 минут на поле в победном матче 32-го тура английской Премьер-лиги против «Арсенала» (3:0).