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    «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» поспорят за Заху

    Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Сообщается, что в летнее трансферное окно Заха будет одной из приоритетных целей клуба. «Тоттенхэм» тоже претендует на игрока.

    Трансферная стоимость ивуарийского форварда оценивается в 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей в английской Премьер-лиге, забив шесть голов и сделав десять результативных передач.

    «Кристал Пэлас» планирует сохранить игрока, увеличив его зарплату до 110 тысяч фунтов в неделю.

    Игрок провел 88 минут на поле в победном матче 32-го тура английской Премьер-лиги против «Арсенала» (3:0).

    Источник: Goal.com

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    10.04.2017 23:56
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