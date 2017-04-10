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    Раньери: «Канте был для «Лестера» лучшим полузащитником мира»

    Экс-главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери поделился воспоминаниями о старте нынешнего сезона английской Премьер-лиги.

    «Я начал чемпионат тем же составом, только без Канте. Для нас он был лучшим полузащитником мира», — сказал итальянец.

    Н'Голо Канте перешел в «Челси» в июле 2016 года за 32 миллионов фунтов.

    Раньери был уволен 23-го февраля спустя девять месяцев после победы в чемпионате Англии. Причиной послужили неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне. После 31-го тура «Лестер» занимает 11-е место в турнирной таблице.

    Источник: Squawka Football

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    10.04.2017 22:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 11 апреля 2017, 08:33

      Да

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 апреля 2017, 23:17

      Раньери просто прав. Добавить нечего.

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 10 апреля 2017, 22:19

      А что они хотели чтоб Лестер опять Чемп выиграл ?
      Ихняя цель вообще сохранять прописку в лиге, он справлялся..

      Но с ним не красиво поступили...

      -1
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Mr Abdullaev 11 апреля 2017, 00:02

      Ихняя.Красава.

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 10 апреля 2017, 22:17

      Очень хотел, чтобы никого не продавали после чемпионства "Лестера",отошел главный винтик от механизма и последствие печальное-уволили великого тренера, хотя виноват из-за продажи таец,а не тренер!

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