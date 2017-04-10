Раньери: «Канте был для «Лестера» лучшим полузащитником мира»

Экс-главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери поделился воспоминаниями о старте нынешнего сезона английской Премьер-лиги.

«Я начал чемпионат тем же составом, только без Канте. Для нас он был лучшим полузащитником мира», — сказал итальянец.

Н'Голо Канте перешел в «Челси» в июле 2016 года за 32 миллионов фунтов.

Раньери был уволен 23-го февраля спустя девять месяцев после победы в чемпионате Англии. Причиной послужили неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне. После 31-го тура «Лестер» занимает 11-е место в турнирной таблице.