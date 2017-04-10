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    Калиниченко: «Нынешний «Спартак» – валидольный»

    Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко критически отнесся к назначенному пенальти в ворота красно-белых в матче 22-го тура российской Премьер-лиги с «Уфой», который закончился со счетом 3:1.

    «Такой пенальти можно было назначить, только если очень захотеть. Это касание шнурком щитка, там не было пенальти вообще. Человек нарисовал, а судья купился. Потом идентичный момент был с участием Зобнина, но судья пенальти не дал.

    Если абстрагироваться от тактических деталей, то нынешний «Спартак» – валидольный, сами себе привозим моменты и голы. При этом в матче с «Уфой» у «Спартака» было полное преимущество, команда имела много моментов. Но потом «Спартак» получил гол в свои ворота и очередную нервотрепку», – сказал Калиниченко в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Напомним, что 11-метровый был назначен на 61-й минуте матча при счете 2:0 за фол Ильи Кутепова. Голкипер красно-белых Сергей Ребров отразил удар Кеинде Фатая.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2017 10:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 10 апреля 2017, 16:12

      Калиниченко: «Нынешний «Спартак» – валидольный» -

      Проснулся, он уже лет 10 как валидольный ))

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 апреля 2017, 15:14

      А кто из лидеров в последнем туре был ровный и понятный??????

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 10 апреля 2017, 15:01

      Насчет пенальти абсолютно согласен с Максимом,а по поводу "валидольности" по моему это всегда свойственно Спартаку,по другому у него мало ,что получается, но я не считаю,что это очень плохая характеристика для команды.Во первых потому что именно такими матчами завоевываются новые болельщики,я сам полюбил Спартак потому,что он почти всегда может выиграть у кого угодно,и проиграть кому угодно,а во вторых это свойственно не только Спартаку и многим большим командам ,например знаменитый Ферги.тайм ,что это ,если не проявление "валидольности".Так,что не понятно хорошо это,или плохо,по моему это просто данность.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 апреля 2017, 14:47

      А когда было по другому?

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 10 апреля 2017, 11:59

      В том то и дело! Главное в работе судьи последовательность, а у нас... Здесь за поглаживание ставят, а там за сломанную ногу нет!!! Вот и начинаются разговоры про заговоры

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 апреля 2017, 11:58

      Калиниченко не Гаврилов, он говорит о своём...

      1
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 10 апреля 2017, 11:29

      Артем Ребров

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 10 апреля 2017, 11:13

      да главное есть 3 очка и отрыв

      3
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 10 апреля 2017, 10:42

      А когда он был не валидольный? Разве только в 90-е.

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