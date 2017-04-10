Калиниченко: «Нынешний «Спартак» – валидольный»

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко критически отнесся к назначенному пенальти в ворота красно-белых в матче 22-го тура российской Премьер-лиги с «Уфой», который закончился со счетом 3:1.

«Такой пенальти можно было назначить, только если очень захотеть. Это касание шнурком щитка, там не было пенальти вообще. Человек нарисовал, а судья купился. Потом идентичный момент был с участием Зобнина, но судья пенальти не дал.

Если абстрагироваться от тактических деталей, то нынешний «Спартак» – валидольный, сами себе привозим моменты и голы. При этом в матче с «Уфой» у «Спартака» было полное преимущество, команда имела много моментов. Но потом «Спартак» получил гол в свои ворота и очередную нервотрепку», – сказал Калиниченко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что 11-метровый был назначен на 61-й минуте матча при счете 2:0 за фол Ильи Кутепова. Голкипер красно-белых Сергей Ребров отразил удар Кеинде Фатая.