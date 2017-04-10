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Калиниченко: «Нынешний «Спартак» – валидольный»

10 апреля 2017, 10:17
9

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко критически отнесся к назначенному пенальти в ворота красно-белых в матче 22-го тура российской Премьер-лиги с «Уфой», который закончился со счетом 3:1.

«Такой пенальти можно было назначить, только если очень захотеть. Это касание шнурком щитка, там не было пенальти вообще. Человек нарисовал, а судья купился. Потом идентичный момент был с участием Зобнина, но судья пенальти не дал.

Если абстрагироваться от тактических деталей, то нынешний «Спартак» – валидольный, сами себе привозим моменты и голы. При этом в матче с «Уфой» у «Спартака» было полное преимущество, команда имела много моментов. Но потом «Спартак» получил гол в свои ворота и очередную нервотрепку», – сказал Калиниченко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что 11-метровый был назначен на 61-й минуте матча при счете 2:0 за фол Ильи Кутепова. Голкипер красно-белых Сергей Ребров отразил удар Кеинде Фатая.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Калиниченко Максим
Комментарии (9)
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Tostao
1491810164
А когда он был не валидольный? Разве только в 90-е.
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лёха72
1491812036
да главное есть 3 очка и отрыв
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Gazelvagen877
1491812959
Артем Ребров
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ribavadim
1491814687
Калиниченко не Гаврилов, он говорит о своём...
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filosof sparty
1491814752
В том то и дело! Главное в работе судьи последовательность, а у нас... Здесь за поглаживание ставят, а там за сломанную ногу нет!!! Вот и начинаются разговоры про заговоры
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ribavadim
1491824874
А когда было по другому?
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hevbn 28
1491825715
Насчет пенальти абсолютно согласен с Максимом,а по поводу "валидольности" по моему это всегда свойственно Спартаку,по другому у него мало ,что получается, но я не считаю,что это очень плохая характеристика для команды.Во первых потому что именно такими матчами завоевываются новые болельщики,я сам полюбил Спартак потому,что он почти всегда может выиграть у кого угодно,и проиграть кому угодно,а во вторых это свойственно не только Спартаку и многим большим командам ,например знаменитый Ферги.тайм ,что это ,если не проявление "валидольности".Так,что не понятно хорошо это,или плохо,по моему это просто данность.
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RedWhiteFans2
1491826462
А кто из лидеров в последнем туре был ровный и понятный??????
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OldenVad
1491829925
Калиниченко: «Нынешний «Спартак» – валидольный» - Проснулся, он уже лет 10 как валидольный ))
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