Семин: «Локомотив» провел третий матч за восемь дней. Очень сложный период у нас»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:0). По словам специалиста, плотный график матчей мог стать причиной слабых кондиций игроков железнодорожников.

«Ростов» ничего тоже не создал, как и мы. Очень сложный период у нас. Мы сыграли за восемь дней три игры, я думаю, что это главная причина таких кондиций», – сказал Семин в эфире канала «Наш Футбол».

«Локомотив» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.