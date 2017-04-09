Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «Локомотив» провел третий матч за восемь дней. Очень сложный период у нас»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:0). По словам специалиста, плотный график матчей мог стать причиной слабых кондиций игроков железнодорожников.

    «Ростов» ничего тоже не создал, как и мы. Очень сложный период у нас. Мы сыграли за восемь дней три игры, я думаю, что это главная причина таких кондиций», – сказал Семин в эфире канала «Наш Футбол».

    «Локомотив» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.04.2017 21:03
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 9 апреля 2017, 23:36

      Во всех топ чемпионатах такой график...Значит у нас не топовый чемпионат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 9 апреля 2017, 21:57

      постыдились бы хоть такие вещи говорить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      okolofutbola 9 апреля 2017, 21:43

      В АПЛ,Примере игроки играют по 50 матчей,без учетов сборной.А у нас устоют к 20 туру.Так какого Семин вы там тренеруете?У вас там целый чтаб чем занимается что физически за 20 туров игроки устали?Идиотизм.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 апреля 2017, 21:19

      в АПЛ 1-9 апреля уже третий тур и никто не ноет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Garrincha58 9 апреля 2017, 22:21

      Ты что-то путаешь. В РФПЛ ныл рыжебородый португалец, а теперь румынский цыган ...))) От других нытья не слышал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 апреля 2017, 21:19

      Не ребятки давайте играть ! состав позволяет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 9 апреля 2017, 21:11

      Сёмин,не смеши мои копыта..Отдай кубок Уралу! И играть будете 2 раза в восемь дней..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 9 апреля 2017, 21:06

      Ну,коли так,значит Кубок Уралу отдавайте...
      В ЛЕ не лучше график

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11