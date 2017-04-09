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  • Семин: «Локомотив» провел третий матч за восемь дней. Очень сложный период у нас»

Семин: «Локомотив» провел третий матч за восемь дней. Очень сложный период у нас»

9 апреля 2017, 21:03
10

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:0). По словам специалиста, плотный график матчей мог стать причиной слабых кондиций игроков железнодорожников.

«Ростов» ничего тоже не создал, как и мы. Очень сложный период у нас. Мы сыграли за восемь дней три игры, я думаю, что это главная причина таких кондиций», – сказал Семин в эфире канала «Наш Футбол».

«Локомотив» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Семин Юрий
Комментарии (10)
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семёнычев
1491761184
Ну,коли так,значит Кубок Уралу отдавайте... В ЛЕ не лучше график
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за ЦСКА с 1980г
1491761478
Сёмин,не смеши мои копыта..Отдай кубок Уралу! И играть будете 2 раза в восемь дней..
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XaXatyn
1491761943
Не ребятки давайте играть ! состав позволяет
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Garrincha58
1491761963
в АПЛ 1-9 апреля уже третий тур и никто не ноет
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okolofutbola
1491763385
В АПЛ,Примере игроки играют по 50 матчей,без учетов сборной.А у нас устоют к 20 туру.Так какого Семин вы там тренеруете?У вас там целый чтаб чем занимается что физически за 20 туров игроки устали?Идиотизм.
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евгений сергеевичч
1491764225
постыдились бы хоть такие вещи говорить
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mutabor0992
1491770175
Во всех топ чемпионатах такой график...Значит у нас не топовый чемпионат.
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