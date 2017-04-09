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РФПЛ. «Краснодар» и ЦСКА победителя не выявили

9 апреля 2017, 18:22
14

В рамках 22-го тура РФПЛ «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью. Все голы были забиты во второй половине матча. У хозяев отличился Федор Смолов на 58-й минуте матча. На 76-й минуте Понтус Вернблум установил окончательный счет в матче.

Таким образом, ЦСКА находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея одинаковое количество очков с «Зенитом», «Краснодар» на четвертой позиции.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур

Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 58; 1:1 – Вернблум, 76.

Краснодар: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра (Жоаозиньо, 75), Классон (Лаборде, 80), Смолов.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Набабкин (Тошич, 74), Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо (Оланаре, 71), Ионов (Жамалетдинов, 89), Витиньо.

Предупреждения: Мамаев, 62 – Фернандес, 82.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Смолов Федор Вернблум Понтус
Комментарии (14)
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a_who
1491751503
УЖЕ 8 !!!
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Мясной Упырь
1491751583
все середнячки сыграли ничеечки, короче топ-клуб закономерно на первом месте идет
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yudinvitalik
1491751897
Иванов выиграл
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Клим Чугункин.
1491751920
Э-э-х!Кони-такие кони не смогли коров одолеть.
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Бриг
1491752830
Ростовский судья пару раз помог ненавязчиво, но заметно.
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Beshanai_svin
1491753250
Краснодар должен был выигрывать! Всех поздравляю с игрой Смолова. В сборной наконец-то нормальный нападающий будет, который и в обводку не боится идти, и пас отдать, и самое главное, может сам пробить. Для Росии это плюс! Фёдору здоровья!
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ufos73
1491753267
В следующем туре, надо коням помочь на чистое второе место выйти, а бомжи пусть в ЛЕ играют, если смогут туда еще выйти )) Хотя лучше бы вторыми были Быки но это не реально сейчас (
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Beshanai_svin
1491753348
А результат точно по игре. Хотя Иванов, как всегда, косячил по полной. И те и другие играли хорошо, особенно если учесть проблемы с травмированными!!!
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Garrincha58
1491753353
команды удивили особенно ЦСКА в первом тайме просто играли как Челси молодец Гончаренко как быстро наладил игру команды жаль исполнительское мастерство хромает(вот бери пример Мистер как надо быстро и качественно с теми же игроками перестроить игру) ну а во втором тайме и быки взялись за дело армейцы в конце подсели физически, вообщем матч европейского уровня чего у нас бывает редко только отличие от европейского судейка наш косячил мало по малу
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Cromathaar
1491756279
Иванову нужно картошкой на рынке торговать, а не футбол судить.
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