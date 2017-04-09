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    РФПЛ. «Краснодар» и ЦСКА победителя не выявили

    В рамках 22-го тура РФПЛ «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью. Все голы были забиты во второй половине матча. У хозяев отличился Федор Смолов на 58-й минуте матча. На 76-й минуте Понтус Вернблум установил окончательный счет в матче.

    Таким образом, ЦСКА находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея одинаковое количество очков с «Зенитом», «Краснодар» на четвертой позиции.

    Россия. Премьер-лига. 22-й тур

    Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Смолов, 58; 1:1 – Вернблум, 76.

    Краснодар: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра (Жоаозиньо, 75), Классон (Лаборде, 80), Смолов.

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Набабкин (Тошич, 74), Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо (Оланаре, 71), Ионов (Жамалетдинов, 89), Витиньо.

    Предупреждения: Мамаев, 62 – Фернандес, 82.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2017 18:22
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 10 апреля 2017, 06:20

      Игра понравилась!!!Конечно жаль что ЦСКА проиграл,но счет по игре!!!Понтус лучший!!!

      0
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 9 апреля 2017, 19:44

      Иванову нужно картошкой на рынке торговать, а не футбол судить.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 апреля 2017, 18:55

      команды удивили особенно ЦСКА в первом тайме просто играли как Челси молодец Гончаренко как быстро наладил игру команды жаль исполнительское мастерство хромает(вот бери пример Мистер как надо быстро и качественно с теми же игроками перестроить игру) ну а во втором тайме и быки взялись за дело армейцы в конце подсели физически, вообщем матч европейского уровня чего у нас бывает редко только отличие от европейского судейка наш косячил мало по малу

      -1
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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 9 апреля 2017, 18:55

      А результат точно по игре. Хотя Иванов, как всегда, косячил по полной. И те и другие играли хорошо, особенно если учесть проблемы с травмированными!!!

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 апреля 2017, 18:54

      В следующем туре, надо коням помочь на чистое второе место выйти, а бомжи пусть в ЛЕ играют, если смогут туда еще выйти ))
      Хотя лучше бы вторыми были Быки но это не реально сейчас (

      1
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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 9 апреля 2017, 18:54

      Краснодар должен был выигрывать! Всех поздравляю с игрой Смолова. В сборной наконец-то нормальный нападающий будет, который и в обводку не боится идти, и пас отдать, и самое главное, может сам пробить. Для Росии это плюс! Фёдору здоровья!

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 9 апреля 2017, 18:47

      Ростовский судья пару раз помог ненавязчиво, но заметно.

      0
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 9 апреля 2017, 18:32

      Э-э-х!Кони-такие кони не смогли коров одолеть.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Клим Чугункин. 9 апреля 2017, 19:01

      эй чугунок ты откуда такой чугунный взялся тебе только балет смотреть

      -2
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 9 апреля 2017, 18:31

      Иванов выиграл

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 апреля 2017, 18:27

      Достойная игра !!Котофеев был хорош..
      Краснодар во втором тайме был супер !

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