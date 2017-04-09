РФПЛ. «Краснодар» и ЦСКА победителя не выявили

В рамках 22-го тура РФПЛ «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью. Все голы были забиты во второй половине матча. У хозяев отличился Федор Смолов на 58-й минуте матча. На 76-й минуте Понтус Вернблум установил окончательный счет в матче.

Таким образом, ЦСКА находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея одинаковое количество очков с «Зенитом», «Краснодар» на четвертой позиции.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур

Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 58; 1:1 – Вернблум, 76.

Краснодар: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра (Жоаозиньо, 75), Классон (Лаборде, 80), Смолов.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Набабкин (Тошич, 74), Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо (Оланаре, 71), Ионов (Жамалетдинов, 89), Витиньо.

Предупреждения: Мамаев, 62 – Фернандес, 82.

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