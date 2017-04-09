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    Засеев: «Пенальти в ворота «Спартака»? Никогда не упаду, если меня не задевают»

    Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев подвел итоги матча 22-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:3), а также прокомментировал ситуацию с нарушением правил в штрафной площади красно-белых со стороны Ильи Кутепова.

    «Пенальти? Я такой человек – никогда не упаду, если меня не задевают, тем более в штрафной. В этой ситуации меня тронули – я упал. Контакт был, и это очевидно. Футбол состоит из ошибок, не нужно искать виноватых, мы сегодня проиграли как команда. Апрель – тяжелый месяц, играем с грандами нашего футбола, но со всеми можно брать очки. Мы знаем, что делать и тренеры подскажут, как выходить из этой ситуации», – сказал футболист.

    «Уфа» на данный момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.04.2017 17:38
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 9 апреля 2017, 22:05

      К зассаеву вопросов нет. там все ясно . А вот судейки я бы вопросик задал?

      0
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      Рейтинг: +217

      Avitaminoz 9 апреля 2017, 21:16

      Мне кажется Фатай спецом так пробил. Потому что ему было стыдно за такой левый пенальти.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3479

      Fancyfall > Avitaminoz 9 апреля 2017, 21:25

      100%

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 9 апреля 2017, 20:06

      В том то и дело, что тебя тронули!!! Не ударили, не задели, а тронули, а дальше уже актёрское мастерство... Таких прикосновений в каждом матче с десяток. По мне, так надо было симуляцию фиксировать

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3479

      Fancyfall > filosof sparty 9 апреля 2017, 21:24

      вот и у меня такое же впечатление сложилось после повтора

      2
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      Рейтинг: +175

      Freux 9 апреля 2017, 20:02

      там просто ветром подуло и он упал))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Cthuq_58 9 апреля 2017, 19:42

      Интересно хоть один футболист в мире скажет: "Я всегда падаю даже если меня не трогают?"

      4
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      Рейтинг: +206

      Спартачище 9 апреля 2017, 19:37

      ПИС ДА БОЛЬ ТЫ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8018

      nik55 9 апреля 2017, 19:32

      даже симуляция не помогла--есть бог на свете

      5
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 апреля 2017, 19:29

      еле коснулись его,упал как будто кулаком в грудь ударили,хоть бы промолчал

      5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 апреля 2017, 19:04

      Мда, вся страна видела как тебя "задели"... Не позорься клоун. Даже Неймар и Бускетс на этом фоне со своими палениями, выглядят просто несокрушимыми викингами.

      8
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 апреля 2017, 19:03

      Кутепову надо дать черный пояс по бесконтактному бою!
      А Засаеву оскар )))

      6
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