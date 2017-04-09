Засеев: «Пенальти в ворота «Спартака»? Никогда не упаду, если меня не задевают»

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев подвел итоги матча 22-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:3), а также прокомментировал ситуацию с нарушением правил в штрафной площади красно-белых со стороны Ильи Кутепова.

«Пенальти? Я такой человек – никогда не упаду, если меня не задевают, тем более в штрафной. В этой ситуации меня тронули – я упал. Контакт был, и это очевидно. Футбол состоит из ошибок, не нужно искать виноватых, мы сегодня проиграли как команда. Апрель – тяжелый месяц, играем с грандами нашего футбола, но со всеми можно брать очки. Мы знаем, что делать и тренеры подскажут, как выходить из этой ситуации», – сказал футболист.

«Уфа» на данный момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.