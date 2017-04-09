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  • Засеев: «Пенальти в ворота «Спартака»? Никогда не упаду, если меня не задевают»

Засеев: «Пенальти в ворота «Спартака»? Никогда не упаду, если меня не задевают»

9 апреля 2017, 17:38
22

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев подвел итоги матча 22-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:3), а также прокомментировал ситуацию с нарушением правил в штрафной площади красно-белых со стороны Ильи Кутепова.

«Пенальти? Я такой человек – никогда не упаду, если меня не задевают, тем более в штрафной. В этой ситуации меня тронули – я упал. Контакт был, и это очевидно. Футбол состоит из ошибок, не нужно искать виноватых, мы сегодня проиграли как команда. Апрель – тяжелый месяц, играем с грандами нашего футбола, но со всеми можно брать очки. Мы знаем, что делать и тренеры подскажут, как выходить из этой ситуации», – сказал футболист.

«Уфа» на данный момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Засеев Азамат
Комментарии (22)
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Д Альбертини
1491749348
нырнул ты знатно Азамат. Кутепов положил руку на грудь Засеева, но при этом ни толчка, ни зацепа с его стороны не было, и это все отчетливо видно на повторах, с нескольких камер. не очевидный пенальти на мой взгляд, но на усмотрение арбитра более чем..
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Хет
1491752223
Тебя, ушлепка, пальцами тронули, теперь все знают, что слова твои ничего не стоят
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Aleksandr_1986_Spb_
1491752989
Если такие пенальти давать то тогда их будет по 20 за матч.
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ufos73
1491753839
Кутепову надо дать черный пояс по бесконтактному бою! А Засаеву оскар )))
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ivanthebest
1491753878
Мда, вся страна видела как тебя "задели"... Не позорься клоун. Даже Неймар и Бускетс на этом фоне со своими палениями, выглядят просто несокрушимыми викингами.
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Asbjorn
1491755365
еле коснулись его,упал как будто кулаком в грудь ударили,хоть бы промолчал
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nik55
1491755537
даже симуляция не помогла--есть бог на свете
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Cthuq_58
1491756171
Интересно хоть один футболист в мире скажет: "Я всегда падаю даже если меня не трогают?"
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filosof sparty
1491757585
В том то и дело, что тебя тронули!!! Не ударили, не задели, а тронули, а дальше уже актёрское мастерство... Таких прикосновений в каждом матче с десяток. По мне, так надо было симуляцию фиксировать
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Avitaminoz
1491761792
Мне кажется Фатай спецом так пробил. Потому что ему было стыдно за такой левый пенальти.
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