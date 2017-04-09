«Терек» вслед за «Анжи» намерен отказаться от проведения матчей по пятницам

«Терек» поддержал инициативу «Анжи» не проводить матчи чемпионата России по пятницам. Об этом сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

Напомним, ранее махачкалинцы обратились в РФПЛ с просьбой не назначать домашние игры команды на пятницу, так как это священный день для мусульман.

«Мы пока не обращались в РФПЛ с подобной инициативой, так как наши матчи на пятницу не ставили. Но в рабочие дни всегда непросто проводить матчи, и пробки бывают, и людей меньше приходит. Выходные – оптимальный вариант для проведения игр. Но мы готовы поддержать инициативу «Анжи», – заявил Айдамиров.