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    «Терек» вслед за «Анжи» намерен отказаться от проведения матчей по пятницам

    «Терек» поддержал инициативу «Анжи» не проводить матчи чемпионата России по пятницам. Об этом сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

    Напомним, ранее махачкалинцы обратились в РФПЛ с просьбой не назначать домашние игры команды на пятницу, так как это священный день для мусульман.

    «Мы пока не обращались в РФПЛ с подобной инициативой, так как наши матчи на пятницу не ставили. Но в рабочие дни всегда непросто проводить матчи, и пробки бывают, и людей меньше приходит. Выходные – оптимальный вариант для проведения игр. Но мы готовы поддержать инициативу «Анжи», – заявил Айдамиров.

    Источник: ТАСС

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    09.04.2017 15:27
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 9 апреля 2017, 22:02

      правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Sanirin79 9 апреля 2017, 20:07

      Следом просьба от РПЦ не играть по воскресеньям. А затем от еврейского союза на запрет по субботам... да вообще- в пост,рамадан и т.д о душах болел надо думать...а тут такой разврат...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 9 апреля 2017, 18:36

      Чего-то опять национальное самосознание прорастает...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +439

      сасас 9 апреля 2017, 18:36

      Давно пора убрать матчи по пятницам и понедельникам

      1
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 9 апреля 2017, 18:34

      Так дойдёт и до того, что потребуют разрешения на хеджабы на поле...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2250

      kvm 9 апреля 2017, 16:31

      0-3 технарь и нет проблем

      -3
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      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > kvm 9 апреля 2017, 16:42

      Тебе свинье этого не понять)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2250

      kvm > Mr Abdullaev 9 апреля 2017, 17:24

      пятак овце не товарисч

      -2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 апреля 2017, 15:56

      При всем уважении к религиозным убеждениям других людей я не пойму почему именно сейчас этот вопрос подняли? Раньше пятница не была святым днем ? Футбол все таки не работа, а вид досуга ..

      И почему остальные должны подстраиваться под это...



      И еще интересно Как этот вопрос решен в арабских странах ..

      3
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      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > mihail200606 9 апреля 2017, 16:45

      Ну они видят как тяжело приходится народу наверное... Поэтому решили как то разобраться этим вопросом..

      Они же не заставляют подстраиваться, а всего то попросили .. Чтоб легче было ..

      А Арбике такие вопросы легко решаются..

      -2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > Mr Abdullaev 9 апреля 2017, 17:09

      Кому тяжело?

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > Mr Abdullaev 9 апреля 2017, 17:16

      Вот турки например позавчера вечером играли . И ничего...

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