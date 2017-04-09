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    Джикия, Глушаков и Зе Луиш сыграют против «Уфы» с первых минут

    Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура российской Премьер-лиги между «Уфой» и «Спартаком». Встреча пройдет сегодня на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Карп, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Кротов, Фатай.

    Запасные: Шелия, Сухов, Пуцко, Филин, Патрашко, Засеев, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Безденежных, Обляков.

    «Спартак»: Ребров, Комбаров, Джикия, Кутепов, Таски, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш, Промес, Луис Адриано.

    Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисио, Боккетти, Ещенко, Джано, Тимофеев, Самедов, Попов, Мельгарехо.

    Источник: РПЛ

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    09.04.2017 13:09
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 9 апреля 2017, 16:06

      Да-а и Муртаза не помог... Будь ты Чуком или даже Геком, но пенальти-то нужно забивать!!! Всё равно-молодцы Уфа!
      НО ВСЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО:
      БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
      ПЕРВЫМ ИДЁТ
      МОСКОВСКИЙ СПАРТАК!

      0
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      Рейтинг: +86

      Вервольф 9 апреля 2017, 13:58

      Мы верим в победу команды своей Республики Башкортостан!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Вервольф 9 апреля 2017, 14:08

      И Муртаза верит?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +893

      Krics 9 апреля 2017, 13:44

      Спартак мы с тобой!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 9 апреля 2017, 13:43

      Удачи всем. Будет 1:1.

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 9 апреля 2017, 13:42

      А у Спартака 5 основных игроков на расстоянии одной желтой от пропуска игры с Зенитом, их матч с Уфой судит судья из Питера. Какое совпадение )

      4
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 9 апреля 2017, 13:33

      В три центральных защитников решил сыграть с этой схемой пока не очень получалось у спартака надеюсь сегодня будет иначе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 9 апреля 2017, 13:32

      Иду на игру Краснодар-ЦСКА. Специально буду болеть за краснодарцев, чтобы не дали набрать очки коням

      3
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    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 9 апреля 2017, 13:29

      Рад за то что наконец то попробуют в защите Джикию и недоумеваю, зачем Каррера снова ставит в оборону Таски? Кто нибудь помнит когда он надежно и грамотно сыграл в обороне в последний раз?

      2
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      Рейтинг: +33416

      oyabun > klifS 9 апреля 2017, 13:32

      Совершенно с тобой согласен. Боккетти по-любому как то надежнее. И даже гол в прошедшей игре забил, хоть и не засчитали

      2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > oyabun 9 апреля 2017, 14:02

      Надёжно?- Только на время в Баварию в гости съездил, но его там посчитали не очень надёжным... Разок хорошо с ленточки вынес. И на этом, степень его надёжности как-то приостанавливается.

      0
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# > oyabun 9 апреля 2017, 14:53

      по мне Таски сейчас лучший в игре с Оренбургом Боккети играл....

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 9 апреля 2017, 13:26

      я считаю что Каррера не определился с составом, каждый матч новый состав, это не есть хорошо!

      1
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      Рейтинг: +26

      Дмитрий(кб) 9 апреля 2017, 13:26

      Интересно.

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