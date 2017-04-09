Джикия, Глушаков и Зе Луиш сыграют против «Уфы» с первых минут

Да-а и Муртаза не помог... Будь ты Чуком или даже Геком, но пенальти-то нужно забивать!!! Всё равно-молодцы Уфа!
НО ВСЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО:
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
ПЕРВЫМ ИДЁТ
МОСКОВСКИЙ СПАРТАК!
Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура российской Премьер-лиги между «Уфой» и «Спартаком». Встреча пройдет сегодня на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Карп, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Кротов, Фатай.
Запасные: Шелия, Сухов, Пуцко, Филин, Патрашко, Засеев, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Безденежных, Обляков.
«Спартак»: Ребров, Комбаров, Джикия, Кутепов, Таски, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш, Промес, Луис Адриано.
Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисио, Боккетти, Ещенко, Джано, Тимофеев, Самедов, Попов, Мельгарехо.