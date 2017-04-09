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  • Джикия, Глушаков и Зе Луиш сыграют против «Уфы» с первых минут

Джикия, Глушаков и Зе Луиш сыграют против «Уфы» с первых минут

9 апреля 2017, 13:09
20

Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура российской Премьер-лиги между «Уфой» и «Спартаком». Встреча пройдет сегодня на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Карп, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Кротов, Фатай.

Запасные: Шелия, Сухов, Пуцко, Филин, Патрашко, Засеев, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Безденежных, Обляков.

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Джикия, Кутепов, Таски, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш, Промес, Луис Адриано.

Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисио, Боккетти, Ещенко, Джано, Тимофеев, Самедов, Попов, Мельгарехо.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак
Комментарии (20)
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filosof sparty
1491732890
Отличный состав. Наконец то глянем Джикию. Вперёд Спартак!!!
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Павелий
1491733031
В 2 напа! Отлично! Вперёд Спартак!
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alll-1
1491733278
Вперед Спартак!!!
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Челнинец
1491733599
я считаю что Каррера не определился с составом, каждый матч новый состав, это не есть хорошо!
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oyabun
1491733760
Рад за то что наконец то попробуют в защите Джикию и недоумеваю, зачем Каррера снова ставит в оборону Таски? Кто нибудь помнит когда он надежно и грамотно сыграл в обороне в последний раз?
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oyabun
1491733978
Иду на игру Краснодар-ЦСКА. Специально буду болеть за краснодарцев, чтобы не дали набрать очки коням
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Daxa 09
1491734020
В три центральных защитников решил сыграть с этой схемой пока не очень получалось у спартака надеюсь сегодня будет иначе
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Амба Нагорск
1491734577
А у Спартака 5 основных игроков на расстоянии одной желтой от пропуска игры с Зенитом, их матч с Уфой судит судья из Питера. Какое совпадение )
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Krics
1491734640
Спартак мы с тобой!
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Вервольф
1491735527
Мы верим в победу команды своей Республики Башкортостан!
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