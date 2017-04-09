Джикия, Глушаков и Зе Луиш сыграют против «Уфы» с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура российской Премьер-лиги между «Уфой» и «Спартаком». Встреча пройдет сегодня на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Карп, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Кротов, Фатай.

Запасные: Шелия, Сухов, Пуцко, Филин, Патрашко, Засеев, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Безденежных, Обляков.

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Джикия, Кутепов, Таски, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш, Промес, Луис Адриано.

Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисио, Боккетти, Ещенко, Джано, Тимофеев, Самедов, Попов, Мельгарехо.