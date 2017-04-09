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    Шунин: «Хотим лишний раз доказать – «Динамо» не место в ФНЛ»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал возможность командой уже в следующем туре обеспечить себе выход в РФПЛ. Ближайшим соперником бело-голубых станут «Химки».

    «У нас стоит задача выйти в РФПЛ. Но будет вдвойне приятно, если выполним ее на домашней арене, при своих болельщиках. Надеюсь, в матче с «Химками» поклонники клуба в большом количестве придут на стадион, а мы сделаем все, чтобы после окончания встречи вместе порадоваться выходу в премьер-лигу. Хотя в любом случае не собираемся останавливаться – выиграем или нет. Мы хотим уверенно завершить сезон, остаться на первой строчке, не подпустить к себе преследователей, чтобы лишний раз доказать – «Динамо» не место в ФНЛ», – заявил Шунин.

    «Динамо» после 30 туров идет на первом месте в турнирной таблице ФНЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

    Источник: ФК «Динамо»

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    09.04.2017 06:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 10 апреля 2017, 20:01

      Молодец не сачкуйте покажите на что способны и всё будет хорошо !!!!!

      0
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 10 апреля 2017, 13:13

      Хорошие слова, вот только подкрепить бы их делом, мало уверенности в себе, уже пора бы - не мальчик! и не подсиживает никто! не дрейфь, Антоха!

      0
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      Рейтинг: +36

      Diman0083 9 апреля 2017, 22:20

      Один из немногих, который спасает Динамо, от этого черного сезона в ФНЛ. А из сбежавших крыс, только Зобнин в выигрыше.

      0
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      Рейтинг: +53

      GARIK-Al > Diman0083 12 апреля 2017, 05:20

      ещенка ещё.

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 9 апреля 2017, 15:27

      в следующем туре решим

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 9 апреля 2017, 11:38

      Антошины беды начались со взрывпакета (((

      2
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 9 апреля 2017, 10:20

      Согласен не место там в фнл. Ждем вас.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 9 апреля 2017, 08:53

      Машины

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 9 апреля 2017, 08:17

      Уже вышли, соперники все равно очки потеряют.

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 апреля 2017, 08:07

      Спасибо аджоеву, ежели бы не он, там бы и не оказались

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 апреля 2017, 08:00

      Согласен не место-ждем вас.

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