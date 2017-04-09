Шунин: «Хотим лишний раз доказать – «Динамо» не место в ФНЛ»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал возможность командой уже в следующем туре обеспечить себе выход в РФПЛ. Ближайшим соперником бело-голубых станут «Химки».

«У нас стоит задача выйти в РФПЛ. Но будет вдвойне приятно, если выполним ее на домашней арене, при своих болельщиках. Надеюсь, в матче с «Химками» поклонники клуба в большом количестве придут на стадион, а мы сделаем все, чтобы после окончания встречи вместе порадоваться выходу в премьер-лигу. Хотя в любом случае не собираемся останавливаться – выиграем или нет. Мы хотим уверенно завершить сезон, остаться на первой строчке, не подпустить к себе преследователей, чтобы лишний раз доказать – «Динамо» не место в ФНЛ», – заявил Шунин.

«Динамо» после 30 туров идет на первом месте в турнирной таблице ФНЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.