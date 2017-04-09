Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шунин: «Хотим лишний раз доказать – «Динамо» не место в ФНЛ»

Шунин: «Хотим лишний раз доказать – «Динамо» не место в ФНЛ»

9 апреля 2017, 06:59
11

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал возможность командой уже в следующем туре обеспечить себе выход в РФПЛ. Ближайшим соперником бело-голубых станут «Химки».

«У нас стоит задача выйти в РФПЛ. Но будет вдвойне приятно, если выполним ее на домашней арене, при своих болельщиках. Надеюсь, в матче с «Химками» поклонники клуба в большом количестве придут на стадион, а мы сделаем все, чтобы после окончания встречи вместе порадоваться выходу в премьер-лигу. Хотя в любом случае не собираемся останавливаться – выиграем или нет. Мы хотим уверенно завершить сезон, остаться на первой строчке, не подпустить к себе преследователей, чтобы лишний раз доказать – «Динамо» не место в ФНЛ», – заявил Шунин.

«Динамо» после 30 туров идет на первом месте в турнирной таблице ФНЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

Источник: ФК «Динамо»
Россия. ФНЛ Динамо Шунин Антон
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1491714051
Согласен не место-ждем вас.
Ответить
Nerlinger
1491714466
Спасибо аджоеву, ежели бы не он, там бы и не оказались
Ответить
КЭТиК
1491715060
Уже вышли, соперники все равно очки потеряют.
Ответить
Arsenal Tula LDPR
1491717195
Машины
Ответить
Алексей Гозиас
1491722403
Согласен не место там в фнл. Ждем вас.
Ответить
Амба Нагорск
1491727118
Антошины беды начались со взрывпакета (((
Ответить
Sergej-74
1491740821
в следующем туре решим
Ответить
Diman0083
1491765621
Один из немногих, который спасает Динамо, от этого черного сезона в ФНЛ. А из сбежавших крыс, только Зобнин в выигрыше.
Ответить
отдай мои вещи
1491819225
Хорошие слова, вот только подкрепить бы их делом, мало уверенности в себе, уже пора бы - не мальчик! и не подсиживает никто! не дрейфь, Антоха!
Ответить
NEMETSRUS
1491843684
Молодец не сачкуйте покажите на что способны и всё будет хорошо !!!!!
Ответить
Главные новости
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
4
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
1
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
2
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Все новости
Все новости
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
Вчера, 17:23
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
Вчера, 15:18
15
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
13 августа
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
13 августа
ФотоБывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
12 августа
5
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
12 августа
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
11 августа
19
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
11 августа
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
11 августа
18
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
11 августа
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
11 августа
9
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
11 августа
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
10 августа
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
17
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
5
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+