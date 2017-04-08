Прядкин заявил, что лимит на легионеров в РФПЛ не претерпит изменений до 2018 года

Как сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин, Премьер-лига не намерена вносить какие-либо изменения в пункт регламента о лимите на легионеров вплоть до 2018 года. Руководитель подтвердил слова главы РФС Виталия Мутко, заявившего ранее, что в будущем руководство российского футбола может отойти от варианта лимита, предусматривающего ограничение иностранных игроков на поле.

«Могу сказать, что до 2018 года никаких реформ с точки зрения лимита не предвидится. В дальнейшем в рамках реализации дорожной карты предусматривается переход к лимиту в заявке, а также унификация размера этой заявки между лигами», – сказал Прядкин.

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