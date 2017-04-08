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    Прядкин заявил, что лимит на легионеров в РФПЛ не претерпит изменений до 2018 года

    Как сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин, Премьер-лига не намерена вносить какие-либо изменения в пункт регламента о лимите на легионеров вплоть до 2018 года. Руководитель подтвердил слова главы РФС Виталия Мутко, заявившего ранее, что в будущем руководство российского футбола может отойти от варианта лимита, предусматривающего ограничение иностранных игроков на поле.

    «Могу сказать, что до 2018 года никаких реформ с точки зрения лимита не предвидится. В дальнейшем в рамках реализации дорожной карты предусматривается переход к лимиту в заявке, а также унификация размера этой заявки между лигами», – сказал Прядкин.

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    Источник: Р-Спорт

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    08.04.2017 15:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2389

      serglider 9 апреля 2017, 04:15

      Я не понимаю что все мусолят этот лимит! Что если отменят российские игроки будут жилы рвать что бы играть в основе? Так не будут! Утрутся и косяками пойдут в ФНЛ и лигами ниже... Ну клубы может конкурентней будут в еврокубках, хотя топ игроки по любому в РФ не поедут, так что до уровня Реала, Баварии, Челси... как до Марса пешком! Ну, а на сборной тупо надо будет ставить крест! Опять лет 20 в финальную часть попадать ни куда не будем! Смысл этого "огорода"? Урезать зарплаты? Ну тогда нужно ввести лимит на потолок зарплат и все дела!

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 8 апреля 2017, 17:08

      короче до 2018го будут добивать российский футбол наши "функционеры".а полностью угробят будут кричать что лимит ничего не дал

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