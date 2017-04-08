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    Мутко: «РФС может отойти от лимитирования на поле, но будут усиливаться требования по доморощенным игрокам»

    Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, что будет включать в себя стратегия развития футбола в стране до 2030 года. Также руководитель отметил, что футбольный союз может отойти от схемы лимита, предусматривающей ограничение иностранных игроков на поле. При этом, по его словам, усилится требование по доморощенным игрокам.

    «Есть необходимость доработать стратегию развития футбола до 2030 года. Мы создали рабочую группу. Мы получили много предложений, замечаний. Мы подвели все итоги на заседании исполкома. После одобрения документ будет внесен в министерство спорта и утвержден приказом министра, после чего он станет общенациональным. Мы исходим из того, что футбол – один из самых массовых видов спорта, и реализовать все проекты без поддержки государства сложно.

    Структура стратегии: дан серьезный анализ состоянию футбола и проблемам, которые в нем существуют. Поставлены цели и задачи, которые предстоит решить. Даны основные направления развития футбола. Мы расставили приоритеты с учетом обсуждений. Приоритеты – сборная, профессиональный футбол, подготовка резерва, кадровое обеспечение, ресурсное обеспечения, массовый футбол. Везде расписана стратегия, путь развития и цели.

    Состояние российского футбола в последние годы улучшилось. Многие задачи решены, и мы обладаем большим потенциалом, чтобы двигаться вперед. В ближайшие годы Россия становится притяжательной силой в футболе – чемпионат мира и Кубок Конфедерация дает возможность опираться на программу развития. В стратегии мы отмечаем проблемы, которые накопились, – это падение интереса к футболу. Многие ничего не хотят менять. Всем нам нужно меняться – администрации РФС и всем, кто вовлечен в футбол. Иначе ничего не будет. Не намерен видеть, как отдельные люди умирают в кабинетах. Всем даются шансы, но не все их используют.

    Ключевые блоки стратегии: профессиональный футбол, клубы и сборные. И еще важный пункт: подготовка спортивного резерва.

    Ключевые направления развития: у сборной должна расширяться база игроков, должна быть налажена подготовка резерва. Наша задача – создать четкую селекцию, чтобы ребята доходили до сборной страны. Лига может быть расширена до 18 команд после чемпионата мира. По лимиту легионеров большие дискуссии. Мы можем отойти от лимитирования на поле, но будут усиливаться требования по доморощенным игрокам», – сказал Мутко.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.04.2017 14:32
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 8 апреля 2017, 19:52

      Если будет выполняться всё, что заявлено, то это пойдёт на пользу нашему футболу. Но, вспоминая слова Черномырдина: " Хотелось как лучше, а получилось как всегда" - что - то не верится в заявленное.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 8 апреля 2017, 17:35

      "Состояние российского футбола в последние годы улучшилось". Слов нет просто ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 8 апреля 2017, 17:34

      Неужели!?Не прошло и полвека,как мы прозрели.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 8 апреля 2017, 15:24

      Будут усиливаться требования, ага как же! Что-то с Кокорина, Мамаева или Дзюбы вы не сильно спрашиваете результаты их вклады в сборную и клубный футбол. Зарплаты им космические только платите! Наверное весь РФС сам в доле и получает процент от окладов этих бездарей!

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 8 апреля 2017, 15:21

      Конъюнктурщик, бюрократ и пустослов ... больше сказать нечего

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      logic 8 апреля 2017, 15:21

      b

      0
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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 8 апреля 2017, 15:11

      супер футбол

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 8 апреля 2017, 15:00

      мутко прозрел?

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      Рейтинг: +875

      sidul1 8 апреля 2017, 15:00

      футболом должен заниматься профессионал,а не любимчик кремля.

      0
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      Рейтинг: +12

      di-pi 8 апреля 2017, 14:54

      Но РФС уже вряд ли отойдет от мУтко

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