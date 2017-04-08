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  • Мутко: «РФС может отойти от лимитирования на поле, но будут усиливаться требования по доморощенным игрокам»

Мутко: «РФС может отойти от лимитирования на поле, но будут усиливаться требования по доморощенным игрокам»

8 апреля 2017, 14:32
13

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, что будет включать в себя стратегия развития футбола в стране до 2030 года. Также руководитель отметил, что футбольный союз может отойти от схемы лимита, предусматривающей ограничение иностранных игроков на поле. При этом, по его словам, усилится требование по доморощенным игрокам.

«Есть необходимость доработать стратегию развития футбола до 2030 года. Мы создали рабочую группу. Мы получили много предложений, замечаний. Мы подвели все итоги на заседании исполкома. После одобрения документ будет внесен в министерство спорта и утвержден приказом министра, после чего он станет общенациональным. Мы исходим из того, что футбол – один из самых массовых видов спорта, и реализовать все проекты без поддержки государства сложно.

Структура стратегии: дан серьезный анализ состоянию футбола и проблемам, которые в нем существуют. Поставлены цели и задачи, которые предстоит решить. Даны основные направления развития футбола. Мы расставили приоритеты с учетом обсуждений. Приоритеты – сборная, профессиональный футбол, подготовка резерва, кадровое обеспечение, ресурсное обеспечения, массовый футбол. Везде расписана стратегия, путь развития и цели.

Состояние российского футбола в последние годы улучшилось. Многие задачи решены, и мы обладаем большим потенциалом, чтобы двигаться вперед. В ближайшие годы Россия становится притяжательной силой в футболе – чемпионат мира и Кубок Конфедерация дает возможность опираться на программу развития. В стратегии мы отмечаем проблемы, которые накопились, – это падение интереса к футболу. Многие ничего не хотят менять. Всем нам нужно меняться – администрации РФС и всем, кто вовлечен в футбол. Иначе ничего не будет. Не намерен видеть, как отдельные люди умирают в кабинетах. Всем даются шансы, но не все их используют.

Ключевые блоки стратегии: профессиональный футбол, клубы и сборные. И еще важный пункт: подготовка спортивного резерва.

Ключевые направления развития: у сборной должна расширяться база игроков, должна быть налажена подготовка резерва. Наша задача – создать четкую селекцию, чтобы ребята доходили до сборной страны. Лига может быть расширена до 18 команд после чемпионата мира. По лимиту легионеров большие дискуссии. Мы можем отойти от лимитирования на поле, но будут усиливаться требования по доморощенным игрокам», – сказал Мутко.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (13)
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di-pi
1491652444
Но РФС уже вряд ли отойдет от мУтко
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sidul1
1491652822
футболом должен заниматься профессионал,а не любимчик кремля.
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stream15
1491652843
мутко прозрел?
Ответить
Антон Конев
1491653491
супер футбол
Ответить
logic
1491654086
b
Ответить
Atom2020
1491654114
Конъюнктурщик, бюрократ и пустослов ... больше сказать нечего
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1491654267
Будут усиливаться требования, ага как же! Что-то с Кокорина, Мамаева или Дзюбы вы не сильно спрашиваете результаты их вклады в сборную и клубный футбол. Зарплаты им космические только платите! Наверное весь РФС сам в доле и получает процент от окладов этих бездарей!
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Ronaldinho R10
1491662058
Неужели!?Не прошло и полвека,как мы прозрели.
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Супермачо
1491662142
"Состояние российского футбола в последние годы улучшилось". Слов нет просто ...
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мы_не_рабы
1491670374
Если будет выполняться всё, что заявлено, то это пойдёт на пользу нашему футболу. Но, вспоминая слова Черномырдина: " Хотелось как лучше, а получилось как всегда" - что - то не верится в заявленное.
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