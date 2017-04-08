Мутко: «РФС может отойти от лимитирования на поле, но будут усиливаться требования по доморощенным игрокам»

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, что будет включать в себя стратегия развития футбола в стране до 2030 года. Также руководитель отметил, что футбольный союз может отойти от схемы лимита, предусматривающей ограничение иностранных игроков на поле. При этом, по его словам, усилится требование по доморощенным игрокам.

«Есть необходимость доработать стратегию развития футбола до 2030 года. Мы создали рабочую группу. Мы получили много предложений, замечаний. Мы подвели все итоги на заседании исполкома. После одобрения документ будет внесен в министерство спорта и утвержден приказом министра, после чего он станет общенациональным. Мы исходим из того, что футбол – один из самых массовых видов спорта, и реализовать все проекты без поддержки государства сложно.

Структура стратегии: дан серьезный анализ состоянию футбола и проблемам, которые в нем существуют. Поставлены цели и задачи, которые предстоит решить. Даны основные направления развития футбола. Мы расставили приоритеты с учетом обсуждений. Приоритеты – сборная, профессиональный футбол, подготовка резерва, кадровое обеспечение, ресурсное обеспечения, массовый футбол. Везде расписана стратегия, путь развития и цели.

Состояние российского футбола в последние годы улучшилось. Многие задачи решены, и мы обладаем большим потенциалом, чтобы двигаться вперед. В ближайшие годы Россия становится притяжательной силой в футболе – чемпионат мира и Кубок Конфедерация дает возможность опираться на программу развития. В стратегии мы отмечаем проблемы, которые накопились, – это падение интереса к футболу. Многие ничего не хотят менять. Всем нам нужно меняться – администрации РФС и всем, кто вовлечен в футбол. Иначе ничего не будет. Не намерен видеть, как отдельные люди умирают в кабинетах. Всем даются шансы, но не все их используют.

Ключевые блоки стратегии: профессиональный футбол, клубы и сборные. И еще важный пункт: подготовка спортивного резерва.

Ключевые направления развития: у сборной должна расширяться база игроков, должна быть налажена подготовка резерва. Наша задача – создать четкую селекцию, чтобы ребята доходили до сборной страны. Лига может быть расширена до 18 команд после чемпионата мира. По лимиту легионеров большие дискуссии. Мы можем отойти от лимитирования на поле, но будут усиливаться требования по доморощенным игрокам», – сказал Мутко.

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