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    Румменигге пообещал не приобретать в «Баварию» лидеров дортмундской «Боруссии»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заверил, что мюнхенский клуб не ведет переговоров с ведущими игроками дортмундской «Боруссии». По его словам, красные не намерены приобретать у «шмелей» хавбеков Юлиана Вайгля и Кристиана Пулишича, а также нападающих Пьер-Эмерика Обамеянга и Усмане Дембеле..

    «Мы действительно считаем Вайгля, Обамеянга, Дембеле и Пулишича отличными футболистами. Но на сегодняшний день я могу твердо вас заверить, что «Бавария» не контактировали ни с кем из них, и не собирается этого делать», – цитирует Румменигге WAZ.

    После 27-ми туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 65 очков и опережая «РБ Лейпциг» на 10 баллов. В активе «шмелей» 50 очков и четвертая строчка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2017 14:50
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