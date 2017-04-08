Сорокин: «Никто газон на «Крестовском» не сжег и не уничтожил, это просто слухи»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что информация о неподобающем состоянии поля на стадионе на острове Крестовском в Санкт-Петербурге является сильно преувеличенной. По его словам, никто газон не сжигал и не уничтожал.

«Новости о состоянии газона на стадионе «Крестовский» существенно сгустили. Поле, может, растет и не так быстро, как предполагалось, но никакой паники и ужаса нет. На самом деле газон там никто не сжег и не уничтожил, это просто слухи. Скорость роста травы не такая, как предполагалось, но газон растет не в простых условиях, ведь крыша сейчас закрыта. Мы ожидаем, что ситуация выправится», – сказал Сорокин.

Напомним, что первая встреча на новой арене в Санкт-Петербурге должна состояться 22 апреля. В рамках 24-го тура РФПЛ «Зенит» сыграет с «Уралом».