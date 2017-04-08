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  • Сорокин: «Никто газон на «Крестовском» не сжег и не уничтожил, это просто слухи»

Сорокин: «Никто газон на «Крестовском» не сжег и не уничтожил, это просто слухи»

8 апреля 2017, 13:33
8

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что информация о неподобающем состоянии поля на стадионе на острове Крестовском в Санкт-Петербурге является сильно преувеличенной. По его словам, никто газон не сжигал и не уничтожал.

«Новости о состоянии газона на стадионе «Крестовский» существенно сгустили. Поле, может, растет и не так быстро, как предполагалось, но никакой паники и ужаса нет. На самом деле газон там никто не сжег и не уничтожил, это просто слухи. Скорость роста травы не такая, как предполагалось, но газон растет не в простых условиях, ведь крыша сейчас закрыта. Мы ожидаем, что ситуация выправится», – сказал Сорокин.

Напомним, что первая встреча на новой арене в Санкт-Петербурге должна состояться 22 апреля. В рамках 24-го тура РФПЛ «Зенит» сыграет с «Уралом».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
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Misha78
1491648075
2 недели до первого матча, и что то мне подсказывает, что он не будет готов к этому времени.
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порт
1491650087
Кое где и такой газон был бы за счастье.
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vladimir-7
1491650884
Ну вот и второе, после Орлова, опровержение о состоянии газона на стадионе Петровский.
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momwig_
1491651825
Это реально ужас какой-то. Какая нахрен первая игра через 2 недели? Оно и до июня не вырастет, его просто менять нужно
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