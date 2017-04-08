Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сорокин: «Никто газон на «Крестовском» не сжег и не уничтожил, это просто слухи»

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что информация о неподобающем состоянии поля на стадионе на острове Крестовском в Санкт-Петербурге является сильно преувеличенной. По его словам, никто газон не сжигал и не уничтожал.

    «Новости о состоянии газона на стадионе «Крестовский» существенно сгустили. Поле, может, растет и не так быстро, как предполагалось, но никакой паники и ужаса нет. На самом деле газон там никто не сжег и не уничтожил, это просто слухи. Скорость роста травы не такая, как предполагалось, но газон растет не в простых условиях, ведь крыша сейчас закрыта. Мы ожидаем, что ситуация выправится», – сказал Сорокин.

    Напомним, что первая встреча на новой арене в Санкт-Петербурге должна состояться 22 апреля. В рамках 24-го тура РФПЛ «Зенит» сыграет с «Уралом».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2017 13:33
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 8 апреля 2017, 14:43

      Это реально ужас какой-то. Какая нахрен первая игра через 2 недели? Оно и до июня не вырастет, его просто менять нужно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 апреля 2017, 14:28

      Ну вот и второе, после Орлова, опровержение о состоянии газона на стадионе Петровский.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 8 апреля 2017, 14:14

      Кое где и такой газон был бы за счастье.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > порт 8 апреля 2017, 14:24

      Да но не за такое бабло,,,причём не частное а государственное

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Misha78 8 апреля 2017, 13:41

      2 недели до первого матча, и что то мне подсказывает, что он не будет готов к этому времени.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11