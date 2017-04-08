Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко заявил, что у него были мысли по поводу приглашения зарубежных судей на матчи РФПЛ

Мутко заявил, что у него были мысли по поводу приглашения зарубежных судей на матчи РФПЛ

8 апреля 2017, 12:09
5

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил, что его посещали мысли по поводу приглашения судей из-за рубежа для обслуживания матчей Премьер-лиги. При этом, по мнению руководителя, нынешняя система подготовки отечественных арбитров должна дать свои плоды в ближайшие несколько лет.

«Задумывался об иностранных арбитрах, это некий тест для нашего судейского корпуса. Но в целом, та система подготовки, которую мы запустили, работает. Надеемся, что за два-четыре года привлечем в судейство молодых и талантливых судей, надо сделать, чтобы судейство не вызвало таких споров», – сказал Мутко.

Напомним, что в текущем сезоне уже несколько матчей РФПЛ заканчивались судейскими скандалами. Главный же тренер «Зенита» Мирча Луческу регулярно высказывает претензии к работе арбитров в поединках с участием сине-бело-голубых.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Микояновский мясокомбинат
1491643450
Виталий Мутко отметил, что его посещали мысли и он их пытался думать но...нечем.
Ответить
Мары
1491644202
У Мутко были мысли ? Ты-дыщ.!
Ответить
aam
1491647353
Мутные, видимо, мысли его посещали...
Ответить
Borz1
1491648841
мыслитель!!!!!!!!!
Ответить
Каратель помойников
1491661830
лучше бы у мутко мысли об отставке появились-это самые здравые мысли
Ответить
Главные новости
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
4
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
1
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
2
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
3
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
Все новости
Все новости
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
2
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
2
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
3
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
8
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
2
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
4
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
3
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
2
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
5
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
4
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+