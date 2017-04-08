Мутко заявил, что у него были мысли по поводу приглашения зарубежных судей на матчи РФПЛ

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил, что его посещали мысли по поводу приглашения судей из-за рубежа для обслуживания матчей Премьер-лиги. При этом, по мнению руководителя, нынешняя система подготовки отечественных арбитров должна дать свои плоды в ближайшие несколько лет.

«Задумывался об иностранных арбитрах, это некий тест для нашего судейского корпуса. Но в целом, та система подготовки, которую мы запустили, работает. Надеемся, что за два-четыре года привлечем в судейство молодых и талантливых судей, надо сделать, чтобы судейство не вызвало таких споров», – сказал Мутко.

Напомним, что в текущем сезоне уже несколько матчей РФПЛ заканчивались судейскими скандалами. Главный же тренер «Зенита» Мирча Луческу регулярно высказывает претензии к работе арбитров в поединках с участием сине-бело-голубых.