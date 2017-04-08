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    Мутко заявил, что у него были мысли по поводу приглашения зарубежных судей на матчи РФПЛ

    Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил, что его посещали мысли по поводу приглашения судей из-за рубежа для обслуживания матчей Премьер-лиги. При этом, по мнению руководителя, нынешняя система подготовки отечественных арбитров должна дать свои плоды в ближайшие несколько лет.

    «Задумывался об иностранных арбитрах, это некий тест для нашего судейского корпуса. Но в целом, та система подготовки, которую мы запустили, работает. Надеемся, что за два-четыре года привлечем в судейство молодых и талантливых судей, надо сделать, чтобы судейство не вызвало таких споров», – сказал Мутко.

    Напомним, что в текущем сезоне уже несколько матчей РФПЛ заканчивались судейскими скандалами. Главный же тренер «Зенита» Мирча Луческу регулярно высказывает претензии к работе арбитров в поединках с участием сине-бело-голубых.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2017 12:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 8 апреля 2017, 17:30

      лучше бы у мутко мысли об отставке появились-это самые здравые мысли

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 8 апреля 2017, 13:54

      мыслитель!!!!!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 8 апреля 2017, 13:29

      Мутные, видимо, мысли его посещали...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 8 апреля 2017, 12:36

      У Мутко были мысли ?
      Ты-дыщ.!

      -2
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 8 апреля 2017, 12:24

      Виталий Мутко отметил, что его посещали мысли и он их пытался думать но...нечем.

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