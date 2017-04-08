Роналдиньо мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо признался, что в 2003 году мог перейти из «ПСЖ» в «Манчестер Юнайтед», а не в каталонский клуб. Бразилец признался, что стал игроком сине-гранатовых благодаря Сандро Розелю, который тогда занимал должность экс-президента «Барселоны».

«Я мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но я дружил с Сандро Розелем, который уговорил меня перейти в «Барселону».

Не жалею о том, что не поиграл в АПЛ, хотя это очень фантастическая лига. Там никогда не бывает скучных и неинтересных матчей», – заявил Роналдиньо.