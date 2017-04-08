«Рубин» не намерен увольнять Грасию, тренеру дан полный карт-бланш

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия не будет отправлен в отставку в нынешнем сезоне. Об этом сообщил президент казанского клуба Ильсур Метшин.

«Мы большую работу провели по формированию нового клуба: приглашен новый тренерский штаб во главе с Хави Грасией, проведена большая трансферная компания летом 2016 года. И результат просто не соответствует вложенным усилиям и средствам. Но мы по-прежнему верим в команду. В частности в то, что мы до конца сезона поправим наше турнирное положение. Но главная задача – построение новой команды, новой философии во главе с испанским тренером – по-прежнему остается.

Грасия сильно переживает, и мы хотим лучшего. Но мы продолжаем с ним работать, у нас нет сомнений, что мы закончим сезон с этим тренером. А так у нас подписан контракт на четыре года, и сам проект, о чем говорили ранее, у нас именно на четыре года. Мы дали полный карт-бланш тренеру. В руководстве клуба таких разговоров (о прекращении сотрудничества) вообще не ходит.

Да, мы не отошли от поражения в полуфинале Кубка, но сейчас продолжается чемпионат России. Надо находить свою картинку. Радует, что прибавляют молодые», – заявил Метшин.

Напомним, что после 21-го тура чемпионата России «Рубин» занимает десятую позицию в турнирной таблице.

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