Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рубин» не намерен увольнять Грасию, тренеру дан полный карт-бланш

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия не будет отправлен в отставку в нынешнем сезоне. Об этом сообщил президент казанского клуба Ильсур Метшин.

    «Мы большую работу провели по формированию нового клуба: приглашен новый тренерский штаб во главе с Хави Грасией, проведена большая трансферная компания летом 2016 года. И результат просто не соответствует вложенным усилиям и средствам. Но мы по-прежнему верим в команду. В частности в то, что мы до конца сезона поправим наше турнирное положение. Но главная задача – построение новой команды, новой философии во главе с испанским тренером – по-прежнему остается.

    Грасия сильно переживает, и мы хотим лучшего. Но мы продолжаем с ним работать, у нас нет сомнений, что мы закончим сезон с этим тренером. А так у нас подписан контракт на четыре года, и сам проект, о чем говорили ранее, у нас именно на четыре года. Мы дали полный карт-бланш тренеру. В руководстве клуба таких разговоров (о прекращении сотрудничества) вообще не ходит.

    Да, мы не отошли от поражения в полуфинале Кубка, но сейчас продолжается чемпионат России. Надо находить свою картинку. Радует, что прибавляют молодые», – заявил Метшин.

    Напомним, что после 21-го тура чемпионата России «Рубин» занимает десятую позицию в турнирной таблице.

    Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2017 11:11
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 апреля 2017, 14:05

      Вы один удар наносите по воротам за матч, кто там у вас прибавляет????????????????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      майкл 8 апреля 2017, 12:29

      Да здравствует пер див

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 апреля 2017, 12:24

      А всего то, надо было у предыдущего этот карт-бланш не забирать.
      "проведена большая трансферная компания летом 2016 года " - во во лишь бы деньги отмыть, а в конце сезона и Гарсию сольете, нужен же повод провести еще одну "БОЛЬШУЮ" трансферную компанию. Поэтому карт-бланш ему никто не давал, и он в других руках, в руках где на результат клуба насрать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 8 апреля 2017, 12:19

      ясное дело не уволят..накладно будет..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      chegaev88 8 апреля 2017, 12:02

      редкость для рфпл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 8 апреля 2017, 11:26

      Обычно именно такие заявления и предшествуют отставке...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11