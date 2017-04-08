Доход РФС за 2016 год составил около трех миллиардов

На конференции РФС, которая проходит сегодня в Москве, представлен отчет о выполнении бюджета организации за 2016 год. Согласно бюджету, общая сумма доходов должна была составить 2936 миллионов рублей, фактически же доходы составили 2944 миллиона, что на 8,4 миллиона больше. Сумма непогашенной кредиторской задолженности на конец 2016 года составила 347,8 миллиона рублей.

Обращает на себя внимание то, что по графе «доходы по продажам прав на телетрансляции» отклонение от плана дохода составило минус 131,8 миллиона рублей, «доходы в дни матчей» – минус 26,1 миллиона рублей, «доходы по маркетинговым правам» – минус 34,4 миллиона рублей.

В то же время дополнительные доходы получены, в частности, по статьям «целевые поступления» (102,6 миллиона рублей), «доходы по продажам коммерческих прав» (38 миллионов рублей).

Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»