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    Доход РФС за 2016 год составил около трех миллиардов

    На конференции РФС, которая проходит сегодня в Москве, представлен отчет о выполнении бюджета организации за 2016 год. Согласно бюджету, общая сумма доходов должна была составить 2936 миллионов рублей, фактически же доходы составили 2944 миллиона, что на 8,4 миллиона больше. Сумма непогашенной кредиторской задолженности на конец 2016 года составила 347,8 миллиона рублей.

    Обращает на себя внимание то, что по графе «доходы по продажам прав на телетрансляции» отклонение от плана дохода составило минус 131,8 миллиона рублей, «доходы в дни матчей» – минус 26,1 миллиона рублей, «доходы по маркетинговым правам» – минус 34,4 миллиона рублей.

    В то же время дополнительные доходы получены, в частности, по статьям «целевые поступления» (102,6 миллиона рублей), «доходы по продажам коммерческих прав» (38 миллионов рублей).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2017 10:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 8 апреля 2017, 13:55

      А как Капелло платить,так нет денег)))

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 апреля 2017, 13:33

      непонятно от куда дровишки

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 8 апреля 2017, 12:55

      Целевые доходы это штрафы клубов так завуалировали?

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid 8 апреля 2017, 12:33

      а расход?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 апреля 2017, 12:18

      Вот от таких денег Мудко и его свора никогда не уйдёт от этой кормушки РФС.

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