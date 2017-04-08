Стрепетов: «Зенит» должен показать, что «Спартак» рано объявлять чемпионом»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матчей 22-го тура чемпионата России «Уфа» – «Спартак» и «Зенит» – «Анжи».

«Думаю, москвичи не победят в Уфе в ближайшем туре. У Сергея Семака добротная, организованная команда, даст бой. «Зениту» нужно дома победить «Анжи» и показать всем, что «Спартак» рано объявлять чемпионом, как делают некоторые. Лучше одержать победу с крупным счетом, чтобы почувствовать «запах крови» и испугать конкурента.

У Мирчи Луческу есть потенциал, он ищет лучшие сочетания на поле. Любой из тех, кто оставался на скамейке, может выйти и добавить мощи. С «Анжи» зенитовцы должны сыграть ярче в атаке и строже в обороне. Это своеобразная репетиция перед игрой со «Спартаком». Хочется увидеть команду, которая приедет в Москву и даст бой лидеру чемпионата», – заявил Стрепетов.