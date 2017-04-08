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    Стрепетов: «Зенит» должен показать, что «Спартак» рано объявлять чемпионом»

    Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матчей 22-го тура чемпионата России «Уфа»«Спартак» и «Зенит»«Анжи».

    «Думаю, москвичи не победят в Уфе в ближайшем туре. У Сергея Семака добротная, организованная команда, даст бой. «Зениту» нужно дома победить «Анжи» и показать всем, что «Спартак» рано объявлять чемпионом, как делают некоторые. Лучше одержать победу с крупным счетом, чтобы почувствовать «запах крови» и испугать конкурента.

    У Мирчи Луческу есть потенциал, он ищет лучшие сочетания на поле. Любой из тех, кто оставался на скамейке, может выйти и добавить мощи. С «Анжи» зенитовцы должны сыграть ярче в атаке и строже в обороне. Это своеобразная репетиция перед игрой со «Спартаком». Хочется увидеть команду, которая приедет в Москву и даст бой лидеру чемпионата», – заявил Стрепетов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    08.04.2017 08:17
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 8 апреля 2017, 19:22

      Вообще-то ни игроки, ни тренер, ни руководство Спартака не объявляли себя чемпионами. И даже болельщики говорят о том, что будет тяжело, но мы будем надеяться. А вот всякие эксперты, особенно бывшие игроки, подливают "масло в огонь" своими комментариями. Пустобрёхи.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 8 апреля 2017, 13:56

      Всей душой сегодня буду болеть за Анжи, что-бы разного рода бывшие футболисты,заткнули рот!

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 8 апреля 2017, 12:12

      ещё забыл добавить что зина доказывает большими фининансовыми стимулированиями других команд

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 8 апреля 2017, 12:02

      Ну если судьи опять помогут ,то может и переиграют Анжи,,,а так если без помощи судей то под вопросом,,,,

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 8 апреля 2017, 12:00

      Нравятся мне бывшие.Их говорильня нам строить и жить помогает.А вообще это Спартак конструкцию из трёх пальцев преследователям показывает, а не то, что напридумывал Стрепетов.

      -3
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 8 апреля 2017, 11:38

      да ну

      1
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      Рейтинг: +10

      Всю ночь не спал, минусил 8 апреля 2017, 11:37

      Спартак - чемпион!!!

      0
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      Рейтинг: +10

      Всю ночь не спал, минусил 8 апреля 2017, 11:37

      Спартак - чемпион!!!

      0
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 8 апреля 2017, 11:23

      Ждем ответ Анжи очередного выстрела.

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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 8 апреля 2017, 10:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак что ты себе возомнил чемпионство получишь в 3000 году

      -7
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      Рейтинг: +305

      Bobafett > FCZenit1990 8 апреля 2017, 11:16

      Похмелись сходи, возомнишь сразу!

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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 > Bobafett 8 апреля 2017, 11:35

      вот и увидем кто 16 апреля будет похмеляться, а кто бухать и праздновать победу до утра

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