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  • Стрепетов: «Зенит» должен показать, что «Спартак» рано объявлять чемпионом»

Стрепетов: «Зенит» должен показать, что «Спартак» рано объявлять чемпионом»

8 апреля 2017, 08:17
19

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матчей 22-го тура чемпионата России «Уфа»«Спартак» и «Зенит»«Анжи».

«Думаю, москвичи не победят в Уфе в ближайшем туре. У Сергея Семака добротная, организованная команда, даст бой. «Зениту» нужно дома победить «Анжи» и показать всем, что «Спартак» рано объявлять чемпионом, как делают некоторые. Лучше одержать победу с крупным счетом, чтобы почувствовать «запах крови» и испугать конкурента.

У Мирчи Луческу есть потенциал, он ищет лучшие сочетания на поле. Любой из тех, кто оставался на скамейке, может выйти и добавить мощи. С «Анжи» зенитовцы должны сыграть ярче в атаке и строже в обороне. Это своеобразная репетиция перед игрой со «Спартаком». Хочется увидеть команду, которая приедет в Москву и даст бой лидеру чемпионата», – заявил Стрепетов.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Зенит Анжи
Комментарии (19)
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nik55
1491631651
а это вообще кто ?
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Serjoga
1491632497
В том, что Спартак не станет чемпионом заслуги Зенита не будет! Спартак проиграет сам себе!Увы, но это факт!
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Krics
1491634975
Тем сильнее интрига в чемпионате, ДЕД верно сказал :" ...грошь цена этим футболистам."
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FCZenit1990
1491636588
Спартак что ты себе возомнил чемпионство получишь в 3000 году
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Apocalypse
1491639792
Ждем ответ Анжи очередного выстрела.
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спартак спартаков1
1491640720
да ну
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Мары
1491642043
Нравятся мне бывшие.Их говорильня нам строить и жить помогает.А вообще это Спартак конструкцию из трёх пальцев преследователям показывает, а не то, что напридумывал Стрепетов.
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slavа0508
1491642141
Ну если судьи опять помогут ,то может и переиграют Анжи,,,а так если без помощи судей то под вопросом,,,,
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Опорник84
1491649007
Всей душой сегодня буду болеть за Анжи, что-бы разного рода бывшие футболисты,заткнули рот!
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мы_не_рабы
1491668572
Вообще-то ни игроки, ни тренер, ни руководство Спартака не объявляли себя чемпионами. И даже болельщики говорят о том, что будет тяжело, но мы будем надеяться. А вот всякие эксперты, особенно бывшие игроки, подливают "масло в огонь" своими комментариями. Пустобрёхи.
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