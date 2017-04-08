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    Бундеслига. «Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»

    В центральном матче 28-го тура Бундеслиги «Бавария» на «Альянц Арене» одержала крупную победу над дортмундской «Боруссией» – 4:1. Дублем в составе мюнхенского клуба отметился Роберт Левандовски.

    Таким образом, «Бавария» набрала 68 очков и укрепилась на вершине турнирной таблицы чемпионата Германии. «Боруссия» расположилась на четвертой строчке.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 28-й тур

    Бавария – Боруссия Д – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Рибери, 4; 2:0 – Левандовски, 10; 2:1 – Геррейру, 20; 3:1 – Роббен, 49; 4:1 – Левандовски, 68 (с пенальти).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2017 21:20
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