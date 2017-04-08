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  • Отец Тимощука: «Анатолий убежден, что не сделал ничего плохого для Луцка»

Отец Тимощука: «Анатолий убежден, что не сделал ничего плохого для Луцка»

8 апреля 2017, 00:47
7

Отец Анатолия Тимощука Александр прокомментировал петицию граждан Луцка о лишении его сына звания почетного гражданина города. Поводом для создания документа стало решение экс-полузащитника «Зенита» войти в тренерский штаб команды.

«Анатолий очень много сделал для украинского футбола и для Луцка, и это нельзя перечеркнуть в один момент. Уже хотя бы то, что он основал в нашем областном центре и полностью финансировал детский футбольный турнир. Все помнят, как радостно, «на ура» встречали, когда он привез в город, где родился, Кубок УЕФА (собственно, тогда Анатолию и было присвоено звание «Почетный гражданин Луцка»).

Анатолий хотел трудоустроиться в Украине на тренерскую работу. Но каждый клуб хочет тренера с именем. А он был, как мы знаем, пока что только игроком. На счету Анатолия 144 встречи за сборную Украины и он по этому показателю вошел в десятку мировых игроков, наиболее защищали честь своей страны. Так сложились обстоятельства: в Санкт-Петербурге у него новая семья, жилье, работа – поэтому он там.

Знаю, что сын был шокирован, узнав об акции в Луцке. Говорит, если сессия примет решение и отменит почетное звание, то он смирится. Но убежден, что ничего плохого для своего города, для Волыни не сделал. И кто знает, как будет завтра – может, через некоторое время он вернется в Украину, патриотом которой был и есть.

Относительно того, как мы должны относиться к непубличным украинцам, работающих в России, то скажу одно: люди едут за границу не от хорошей жизни. Если бы они в родном государстве имели достойный заработок, чтобы прокормить семью, то этого не было», – приводит слова украинца портал «Волинь-Нова».

В марте Тимощук стал помощником главного тренера петербургского клуба Мирчи Луческу.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Украина Россия
Комментарии (7)
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Мары
1491605602
Прав Александр.На все сто прав, хотя радикально настроенным гражданам по херу кого гнобить.А государство.А государство самоустранилось и мечтает ещё день простоять и два продержаться.
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GARIK-Al
1491609604
Бандерлоги.
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ЮЗИК
1491623186
Там всё настолько политизированно, а ещё хотят чтоб их уважали
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за ЦСКА с 1980г
1491626134
Политика,мать её..
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Копытин
1491632702
Это не политика, а пропитые и отбитые мозги.
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ВЛАДИВОСТОК
1491636328
Да , слов нет , глупость не знает границ..........
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Каратель помойников
1491642644
остаётся только посочувствовать Толе,и ничего не скажешь..бандерлоги-они и в африке и на коклоине бандерлоги
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