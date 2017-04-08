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    Дуриш: «В эпизоде с Кутеповым судья должен был назначить пенальти в ворота «Спартака»

    Нападающий «Оренбурга» Михал Дуриш прокомментировал инцидент с участием защитника «Спартака» Ильи Кутепова в матче 21-го тура РФПЛ.

    «По-хорошему, судья должен был назначить пенальти, но не отреагировал на нарушение спартаковца. Давайте считать, что это были справедливые единоборства. Даже если это выглядело не так», – сказал футболист.

    28-летний чех забил один гол в четырех матчах национального чемпионата. «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2017 00:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 апреля 2017, 08:40

      сколько таких пенальти еще впереди и сколько не было и сколько не назначат или на оборот где нет там да

      -1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 апреля 2017, 06:38

      Я помню Демьяненко свалил Черенкова,
      Давайте считать единоборством, чего такого?

      0
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      Рейтинг: +816

      diktatop 8 апреля 2017, 06:20

      дурит он реально дурит

      -1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 8 апреля 2017, 04:30

      Да ...... назначат пенальти в ворота Федуна ...........

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 апреля 2017, 02:00

      А в матче с локо на зе луише пенальти нужно было ставить и дальше что?

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 8 апреля 2017, 01:58

      Дожили.Субъект судебных действий требует от суда преференций.
      Прокуроры и адвокаты теперь на фиг не нужны.Осталось узнать , а судьи кто ?

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 апреля 2017, 00:51

      Это по каким правилам то пеньку ставить??? Оба даже в моменте не участвовали, просто стояли и обнимались, потом правда Кутепов лег на него сверху, но это уже к футболу точно не относится ))))

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > VVM1964 8 апреля 2017, 10:10

      Еще раз прочитай! Оба в моменте не участвовали! Максимум ЖК за не спортивное поведение, а пенька уже высосана из пальца Кутепова )))

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