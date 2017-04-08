Дуриш: «В эпизоде с Кутеповым судья должен был назначить пенальти в ворота «Спартака»

Нападающий «Оренбурга» Михал Дуриш прокомментировал инцидент с участием защитника «Спартака» Ильи Кутепова в матче 21-го тура РФПЛ.

«По-хорошему, судья должен был назначить пенальти, но не отреагировал на нарушение спартаковца. Давайте считать, что это были справедливые единоборства. Даже если это выглядело не так», – сказал футболист.

28-летний чех забил один гол в четырех матчах национального чемпионата. «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице.

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