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  • Дуриш: «В эпизоде с Кутеповым судья должен был назначить пенальти в ворота «Спартака»

Дуриш: «В эпизоде с Кутеповым судья должен был назначить пенальти в ворота «Спартака»

8 апреля 2017, 00:27
13

Нападающий «Оренбурга» Михал Дуриш прокомментировал инцидент с участием защитника «Спартака» Ильи Кутепова в матче 21-го тура РФПЛ.

«По-хорошему, судья должен был назначить пенальти, но не отреагировал на нарушение спартаковца. Давайте считать, что это были справедливые единоборства. Даже если это выглядело не так», – сказал футболист.

28-летний чех забил один гол в четырех матчах национального чемпионата. «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Кутепов Илья Дуриш Михал
Комментарии (13)
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ufos73
1491601892
Это по каким правилам то пеньку ставить??? Оба даже в моменте не участвовали, просто стояли и обнимались, потом правда Кутепов лег на него сверху, но это уже к футболу точно не относится ))))
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VVM1964
1491602071
Я ОХРЕНЕВАЮ - ЗАЧЕМ " БОМБАРДИР , ЭТО ИНТЕРВЬЮ ? , НУ ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ СКАЗАТЬ ИГРОК ОРЕНБУРГА ? p.s. ЭКСПРОМ-ОТВЕТ : 1. ГОЛ БОККЕТТИ - ЗАБИТ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ( 3:0 ) 2. НЕСКОЛЬКО ЖЕЛТЫХ КАРТОЧЕК ИГРОКАМ ОРЕНБУРГА ( ЗА ЗАТЯЖКУ ВРЕМЕНИ ) 3. ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА ИГРОКУ ПРАВОЦИРОВАВШИМУ КУТЕПОВА В ШТРАФНОЙ " НА ПЕНАЛЬТИ "
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Мары
1491605926
Дожили.Субъект судебных действий требует от суда преференций. Прокуроры и адвокаты теперь на фиг не нужны.Осталось узнать , а судьи кто ?
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Asbjorn
1491606020
А в матче с локо на зе луише пенальти нужно было ставить и дальше что?
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VikNMar
1491615016
Да ...... назначат пенальти в ворота Федуна ...........
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diktatop
1491621658
дурит он реально дурит
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subbotaspartak
1491622739
Я помню Демьяненко свалил Черенкова, Давайте считать единоборством, чего такого?
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Garrincha58
1491630002
сколько таких пенальти еще впереди и сколько не было и сколько не назначат или на оборот где нет там да
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