Грабитель угрожал Коке пистолетом, футболист отдал часы за 70 тысяч

В четверг 6 апреля полузащитник «Атлетико» Коке стал жертвой вооруженного нападения, сообщает El Mundo. Неизвестный напал на испанца на подземной парковке. Угрожая пистолетом, преступник заставил хавбека отдать часы стоимостью 70 тысяч евро, после чего покинул место преступления на мотоцикле.

По данным источника, Коке написал заявление в полицию.

В текущем сезоне Ла Лиги 25-летний футболист принял участие в 29 матчах и забил четыре гола. Команда Диего Симеоне занимает третье место в турнирной таблице.