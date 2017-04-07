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Жирков, Кержаков и Новосельцев пропустят встречу с «Анжи»

7 апреля 2017, 13:28
5

Защитники Юрий Жирков и Иван Новосельцев, а также нападающий Александр Кержаков не смогут помочь «Зениту» в предстоящем матче 22-го тура РФПЛ против «Анжи». Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу. При этом румынский специалист подчеркнул, что во встрече может принять участие Игорь Смольников.

– Кокорин, Дзюба, Кришито, Нету висят на карточках. Будете ли вы их беречь перед игрой со «Спартаком»?

– По составу приму решение в день игры, не заставляйте меня говорить информацию, которая может кому-то понадобиться. По большому счету, решение принято, просто завтра я его объявлю.

– В каком состоянии Жирков и Смольников? Есть ли другие травмированные?

– Жирков не готовится к игре с «Анжи», все еще лечится после травмы, полученной в сборной. Возможно, на следующей неделе он будет в общей группе. Смольников всю неделю работал вместе со всеми, есть шанс, что он может сыграть. Новосельцев продолжает лечение как всегда. Кержакова нет – вы знаете по какой причине (в пятницу была церемония прощания с тестем нападающего Вадимом Тюльпановым. – Прим. «Бомбардир»).

– В субботу состоится последний матч на «Петровском»...

– Насколько я знаю, это будет не последняя игра. Дальше – посмотрим.

Напомним, что матч «Зенит» – «Анжи» пройдет в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Жирков Юрий Кержаков Александр Смольников Игорь Новосельцев Иван Луческу Мирча
Комментарии (5)
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Мары
1491561269
По идее Зенит должен легко проходить дальше и отсутствие этой тройки игроков ни как не должно повлиять на итоговый результат.
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polt
1491561433
"Новосельцев продолжает лечение как всегда." Вечно травмированный "зенитовец", и лечиться ему еще долго, пока не уйдет в другую команду, если у него еще есть желание играть.
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vaenruk
1491561824
Новосельцев похоже так всю карьеру пропустит
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зиргай
1491565203
спарташи будут болеть за анжи?
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Юрэс
1491574251
НИ......Я СЕБЕ НОВОСТЬ! !!!! Новосельцев не сыграет! ! Это просто ПИЗ. .....Ц какой-то
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