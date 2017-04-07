Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Владелец «Хоффенхайма» призвал своих футболистов не расслабляться

    Владелец «Хоффенхайма» Дитмар Хопп считает, что его команд может достичь и лучших результатов, но для этого футболисты должны быть сконцентрированы на предстоящих играх, не допуская никакой расслабленности. Напомним, что в домашнем матче 27-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 1:0.

    «Мы все настроены на то, чтобы добиться как можно больших успехов. И не стоит даже думать, что победы команды в предстоящих матчах будут чем-то само собой разумеющимся. Нам не следует расслабляться ни на минуту», – приводит слова Хоппа Sky Germany.

    После 27 туров «Хоффенхайм» занимает третью позицию в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 51 очко.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2017 10:04
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11