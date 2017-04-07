Владелец «Хоффенхайма» призвал своих футболистов не расслабляться

Владелец «Хоффенхайма» Дитмар Хопп считает, что его команд может достичь и лучших результатов, но для этого футболисты должны быть сконцентрированы на предстоящих играх, не допуская никакой расслабленности. Напомним, что в домашнем матче 27-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 1:0.

«Мы все настроены на то, чтобы добиться как можно больших успехов. И не стоит даже думать, что победы команды в предстоящих матчах будут чем-то само собой разумеющимся. Нам не следует расслабляться ни на минуту», – приводит слова Хоппа Sky Germany.

После 27 туров «Хоффенхайм» занимает третью позицию в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 51 очко.