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    Горецка обойдется «Арсеналу» в 25 миллионов

    Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка следующий сезон может начать в другом чемпионате. Он близок к переезду в Англию. В его услугах заинтересованы боссы «Арсенала».

    Известно, что 22-летний футболист на данный момент не может договориться с руководством «Шальке» о продлении своего действующего контракта, так как его не устраивают результаты команды и предложение клуба с финансовой точки зрения. В том случае, если стороны не смогут прийти к компромиссу, то «Шальке» будет готов продать Горецку за 25 миллионов евро. Представители «Арсенала» готовы приобрести футболиста за эту сумму.

    Источник: Bild

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    07.04.2017 07:07
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