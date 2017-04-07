Горецка обойдется «Арсеналу» в 25 миллионов

Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка следующий сезон может начать в другом чемпионате. Он близок к переезду в Англию. В его услугах заинтересованы боссы «Арсенала».

Известно, что 22-летний футболист на данный момент не может договориться с руководством «Шальке» о продлении своего действующего контракта, так как его не устраивают результаты команды и предложение клуба с финансовой точки зрения. В том случае, если стороны не смогут прийти к компромиссу, то «Шальке» будет готов продать Горецку за 25 миллионов евро. Представители «Арсенала» готовы приобрести футболиста за эту сумму.