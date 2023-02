Фанаты «Твенте» устроили драку с полицией во время матча с ПСВ

Во время домашнего матча 29-го тура чемпионата Голландии с ПСВ фанаты «Твенте» устроили потасовку с полицией. Конфликт случился после того, как полицейские прибыли на стадион во время игры. Им поступило оперативное сообщение, что кто-то из болельщиков реализует наркотики на трибунах.

Не дожидаясь окончания футбольного матча, фанатов попросили покинуть стадион. Это случилось на 77-й минуте встречи. Такое заявление диктора по стадиону вызвало конфликт между болельщиками и полицией. Стоит отметить, что беспорядки не ограничились территорией стадиона, а перешли на улицы города.

Riots outside the stadium after FC Twente – PSV tonight after police investigate the supporters home for drug trafficking during the match! pic.twitter.com/X1RNOhZnEe