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    Фанаты «Твенте» устроили драку с полицией во время матча с ПСВ

    Во время домашнего матча 29-го тура чемпионата Голландии с ПСВ фанаты «Твенте» устроили потасовку с полицией. Конфликт случился после того, как полицейские прибыли на стадион во время игры. Им поступило оперативное сообщение, что кто-то из болельщиков реализует наркотики на трибунах.

    Не дожидаясь окончания футбольного матча, фанатов попросили покинуть стадион. Это случилось на 77-й минуте встречи. Такое заявление диктора по стадиону вызвало конфликт между болельщиками и полицией. Стоит отметить, что беспорядки не ограничились территорией стадиона, а перешли на улицы города.

    Источник: Twitter

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    07.04.2017 06:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 7 апреля 2017, 09:05

      Повеселились!!!

      0
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 7 апреля 2017, 08:57

      Лигалаиз во всей своей красе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      ProLOKO 7 апреля 2017, 08:05

      "Весёлые ребята". А то на нас бочку катят.

      0
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      Рейтинг: +30

      s_ CSKA_navsegda 7 апреля 2017, 07:05

      по время ?

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