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  • Фанаты «Твенте» устроили драку с полицией во время матча с ПСВ

Фанаты «Твенте» устроили драку с полицией во время матча с ПСВ

7 апреля 2017, 06:55
4

Во время домашнего матча 29-го тура чемпионата Голландии с ПСВ фанаты «Твенте» устроили потасовку с полицией. Конфликт случился после того, как полицейские прибыли на стадион во время игры. Им поступило оперативное сообщение, что кто-то из болельщиков реализует наркотики на трибунах.

Не дожидаясь окончания футбольного матча, фанатов попросили покинуть стадион. Это случилось на 77-й минуте встречи. Такое заявление диктора по стадиону вызвало конфликт между болельщиками и полицией. Стоит отметить, что беспорядки не ограничились территорией стадиона, а перешли на улицы города.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Голландия. Эредивизие Твенте ПСВ
Комментарии (4)
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s_ CSKA_navsegda
1491537908
по время ?
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ProLOKO
1491541545
"Весёлые ребята". А то на нас бочку катят.
Ответить
Васьок86
1491544652
Лигалаиз во всей своей красе
Ответить
VeniaminS
1491545120
Повеселились!!!
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